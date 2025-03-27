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美國債務危機將至！CBO警告：最快「這時」違約

2025/03/27 08:35

美國國會預算辦公室警告，如果美國國會沒有能夠提高債務上限，美國政府最快8月就會出現債務違約。圖為美國財政部。（彭博）美國國會預算辦公室警告，如果美國國會沒有能夠提高債務上限，美國政府最快8月就會出現債務違約。圖為美國財政部。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）週三（26日）公布最新預測，指出如果美國國會沒有能夠提高債務上限，那麼美國政府最快可能在8月，甚至在5月下旬，就會面臨部分36.6兆美元債務的違約風險。

CBO對美國陷入債務違約的「X日」（X-date）的預測，緊隨著華府智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）在週一（21日）公布的預測。該中心預估，美國政府可能在7月中旬至10月初之間面臨違約風險。

CBO預測，「X日」可能會落在8月或9月，但若在此之前，如果借款需求超過CBO的預測，「財政部的資源可能會在5月下旬或6月某個時候耗盡。」

CBO解釋說，確定一個精確的「X日」並不容易，因為未來幾個月的收入和支出數額及其時間安排，具有不確定性。

CBO警告，如果美國國會和總統川普無法就提高債務上限達成協議，並付諸實施，將帶來嚴重的後果，CBO直言：「如果在特別措施耗盡之前，沒能提高或暫停債務上限，政府將無法支付所有債務。因此，政府將不得不推遲支付部分款項、或是對債務違約，又或者兩者都有。」

目前掌控美國眾議院和參議院的共和黨，尚未表明他們打算何時推進相關立法，以提高國會自行設定的債務上限。在過去，美國國會議員們曾多次在最後一刻，才完成有關提高美國政府借款上限的談判，這一趨勢已經讓金融市場感到不安，並導致主要信用評級機構下調了聯邦政府的信用評等。

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