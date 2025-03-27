這13國讓美退休人士過優質生活！亞洲3國上榜

這13國讓美退休人士過優質生活，其中有3個國家在亞洲，分別是柬埔寨、菲律賓和泰國，圖柬埔寨世界級遺跡「小吳哥」。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多美國退休人士正在尋找，比留在美國所允許的財務能力更高的生活品質，據社會安全局統計，去年有76萬人將退休金送往海外，根據專家調查，發現有13個國家是他們負擔得起比在美國過更好生活，其中有3個國家在亞洲，分別是柬埔寨、菲律賓和泰國，而柬埔寨因對獲得居民簽證無收入證明要求，且每月生活費預估不到1500美元，是13國中門檻最低。

CNBC報導，外籍人士退休生活專家表示，居住在國外的美國退休人員人數正在以驚人的速度增長，2019年，社會安全局表示，有43萬1000筆的退休金被發送到海外，但去年，這一數字躍升至76萬人，5年期間增長了76%。

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報導指出，一些老年人移居國外純粹是為了冒險，另一些人則希望與兩極分化的政治保持距離，但不管原因為何，大多數人都在尋求比他們留在美國所允許的財務能力更高的生活品質。

專家表示，到海外生活需要考慮很多因素，如氣候、與家人和朋友的距離、文化和語言、醫療、安全等，不過，若只就較低的生活成本做為首要任務，那麼您需要考慮兩點：找到適合您預算的理想國家/地區，以及確定您的退休收入是否足以獲得居留資格。

由於2025年平均每月退休金為1976美元，假設生活成本是您決定搬遷地點的重要考慮因素，以下這13個國家既便宜，又有可證明的收入要求等於或低於此金額。

要求每月可證明收入不超過1000美元的國家

柬埔寨

令人瞠目結舌的風景、巨集偉的古老寺廟和友好的當地人，是這個國家成為日益增長的外籍人士目的地的一些原因，在這裡獲得居民簽證非常簡單，甚至不需要收入證明，而每月舒適生活預算約1200美元到1500美元。

智利

強大的經濟、穩定的政府、現代化的基礎設施，和高標準的生活，在這個狹長的南美國家等待著外籍人士，而在收入方面，雖沒有具體要求，但能夠證明至少該國的最低收入為550美元，每月生活預算1500 美元，若在聖地牙哥再增加20%。

保加利亞

這個東南歐國家是尋求預算的外籍人士的隱藏瑰寶，它與羅馬尼亞、希臘和土耳其接壤，是一個文化大熔爐，擁有從黑海海岸線到巴爾幹山脈的迷人景觀。英語熟練度正在迅速提高，尤其是在主要城市；不過，在收入方面，需有D類簽證，相當於最低工資500美元，而月生活預估則為1500美元到1800美元。

菲律賓

由於美國軍隊的長期存在，英語是這個熱情好客的國家的官方語言，擁有世界上一些最美麗的風景，超過20萬名外籍人士生活在那裡，因此文化適應很小。需有特殊居民退休簽證（SRRV），800美元收入加上1萬美元存入當地銀行，生活預算1500 美元。

葡萄牙

儘管近年來房地產價格一直在上漲，但葡萄牙的生活成本是西歐最低的，外籍人士喜歡理想的天氣、出色的醫療保健、廣泛使用的英語以及探索非洲大陸其他地區的便利性。需有被動收入簽證（D7），相當於最低工資920美元，生活費預算1500至1800美元（裡斯本和波爾圖更多）。

哥倫比亞

外籍咖啡因愛好者天堂，哥倫比亞種植了一些世界上最好的咖啡，這個風景鬱鬱蔥蔥的南美國家是地球上生物多樣性第2多的國家，擁有現代化的醫療保健系統，在世界衛生組織的全球排名中位列第22位。需有M-11 簽證，最低工資的3倍即969美元，生活預算為1500 美元。

哥斯大黎加

幾十年來，哥斯大黎加的puravida生活方式一直吸引著外籍人士，因此在這裡同化是一件輕而易舉的事。在2024年全球和平指數中，這個熱帶天堂被評為中美洲最安全的國家，還擁有一流的醫療保健，但需有1000美元收入證明，月生活預算1600至2000美元。

巴拿馬

雖然不是名單上最便宜的外籍人士目的地，但巴拿馬外籍人士受益於現代化的基礎設施和高生活水準。該國的Pensionado計劃是世界上對本地和外籍退休人員最具吸引力的計劃，從餐飲到旅行再到娛樂，提供高達50%的折扣，需有1000美元收入證明，生活預算2000美元到2500美元。

秘魯

除了許多旅行者的遺願清單目的地馬丘比丘之外，秘魯的陸地面積（是德克薩斯州的兩倍）還包括雄偉的山谷、僻靜的海灘和印加遺產的寶庫。該國的美食享譽世界，利馬的一家餐廳在2023年獲得了世界最佳的讚譽。需有1000美元收入證明；生活預算1800美元（利馬更多）。

要求每月可證明收入為1001至2000美元的國家

阿根廷

牛肉愛好者和瑪律貝克飲酒者將在這個地理多元化的國家過上最美好的生活。從北部壯觀的伊瓜蘇瀑布到巴塔哥尼亞南部的巨大冰川，阿根廷展示了大自然最美的一面。布宜諾斯艾利斯迷人的歐洲風情使其成為頂級的外籍人士天堂，需有最低工資的5倍，即1350美元收入證明，生活預算1300至1500美元（布宜諾斯艾利斯更多）。

厄瓜多

厄瓜多擁有1200英里的太平洋海岸線、高聳的安第斯山脈、茂密的亞馬遜叢林和著名的加拉帕戈斯群島，昆卡是聯合國教科文組織世界遺產，保存完好的殖民時期建築和豐富的現代設施完美融合；需有最低工資的3倍，即1380美元收入證明，生活預算為1800美元到2000美元。

法國

文化、葡萄酒和食物都是頂級的，除了巴黎之外，該國的退休人員負擔非常實惠，醫療保健是歐洲最好的。需有長期居留訪客簽證（VLS-TS），1450美元收入證明；生活預算2000美元到2500美元。

泰國

泰國多年來一直是受歡迎的外籍人士目的地，除了溫暖的天氣、美麗的海灘和豐富的歷史外，該國還擁有卓越的醫療保健和出色的美食。英語在城市和旅遊區廣泛使用。需有O-A 長期居留簽證，1900美元證明，生活預算為1000美元到1600美元。

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