把握甜甜價！美銀：黃金大買主搶購ING 金價上看3500美元

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在關稅戰和地緣政治不定性激勵，金價今年來已漲14%，但漲勢只是剛開始，美銀表示，隨著各國央行和中國保險業推動需求，未來兩年內，黃金價格可能達到每盎司3500美元。

CNBC報導，由於地緣政治緊張局勢和川普總統的貿易戰，推動一些投資者轉向避險資產，黃金今年上漲了14%，每盎司首次突破3000美元。

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美銀預計今年黃金平均每盎司為3063美元，而2026年均價將來到3350美元。

以大宗商品為首的美銀分析師Widmer在週三最新報告指出，川普政府貿易政策的不確定性，可能會繼續推動美元走低，進一步支撐短期內金價。

美銀表示，如果投資需求增長3500%，價格可能會上漲至10美元，Widmer指出，中國保險業可以將其資產的1%投資於黃金，這相當於每年黃金市場6%左右。與此同時，各國央行已經持有約10%的黃金儲備，並可能將這一數位增加到30%或更多。

此外，散戶投資者還通過實物支援的交易所交易基金增加部位，美洲、歐洲和亞洲的管理資產年增長4%。

美銀表示，隨著各國央行和中國保險業推動需求，加上散戶積極增加部位，未來兩年內，黃金價格可能達到每盎司3500美元。

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