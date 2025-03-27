關稅人又出拳！巴克萊大砍標普目標價 看好這3類股

關稅人又出拳！巴克萊將標普目標價下砍到5900點。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普關稅政策壓力增加，巴克萊銀行表示，在全球貿易緊張局勢加劇，可能會限制股市今年的漲幅，因此，將2025年標普500目標價直接從6600點，下調到5900點，以週三收盤價來看，只剩0.3%的上漲空間，看好金融、醫療保健和大型科技股。

CNBC報導，巴克萊此次下調之際，是在美國對來自加拿大、墨西哥和中國等主要貿易夥伴的商品徵收關稅，預計白宮將於4月初宣佈川普所說的對其他國家的對等關稅，最重要的是，最近的調查數據顯示，消費者和投資者對美國未來的經濟前景感到擔憂。

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巴克萊策略師Krishna表示，我們的基本假設在收益受到打擊，因為關稅導致美國活動大幅放緩，但並沒有徹底衰退。鑒於貿易政策存在重大不確定性，我們的牛市和熊市每股盈餘估計取決於關稅的最終範圍和嚴重程度。

對於牛市，我們假設川普會隨著政治和行業反對的聲音越來越大而取消關稅，緩解貿易緊張局勢和巨集觀增長的阻力，使標普500市值能夠重新測試12個月高點6700點，但此機率只有25%。

然而，在熊市情況下，加拿大和墨西哥關稅的全面影響，再加上對等和中國關稅，對標普500 EPS的增長產生了更大的直接拖累，可能會推動美國GDP衰退，導致標普500指數跌至熊市4400點，然此機率只有15%。

標普500指數在2月份創下6147.43點盤中歷史高點，之後1個月裡，S&P 500就像坐過山車一樣，指數一度跌逾10%進入修正區，然後略有回升。

Krishna將金融行業上調至正面，並補充說他更喜歡該行業以及未來的醫療保健和大型科技公司。

金融和醫療保健今年迄今分別上漲了4.6%和5.6%，而S& P 500科技股下跌了7.7%。

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