TikTok大限再延長！川普喊話：願降低對中國關稅 助完成交易

川普表示，願意降低對中國關稅，幫助TikTok完成交易（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕TikTok禁令再延長，美國總統川普表示，他可能會降低對中國的關稅，從而讓字節跳動出售TikTok在美國業務，為促成達成協議，他可能再次延長TikTok禁令最後期限。

CBNC報導，川普在週三的新聞發布會上表示，中國「將必須在批准TikTok相關資產剝離方面發揮作用」。

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川普說，也許我會給他們一些關稅降低或採取其他措施來完成這件事，TikTok很大，但每一點關稅都比TikTok值錢。

儘管國家安全法要求字節跳動剝離TikTok美國業務，否則將面臨美國的有效禁令，但川普今年1月簽署了1項行政命令，將交易截止日期推遲至4月5日。川普先前曾表示，他希望美國透過合資企業保留TikTok50%的股權。

川普週三表示，他可能會再次延長TikTok的最後期限，他指出，我們將達成某種形式的協議，但如果沒有完成，那就沒什麼大不了的。



另副總統范斯在本月稍早指出，他有信心在4月的最後期限前達成與TikTok相關的交易，他說，幾乎肯定會有1項高層協議，我認為該協議可以滿足我們的國家安全擔憂，允許存在1個獨立的美國TikTok企業。

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