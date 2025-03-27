川普再出重拳！對所有「非美國製造」汽車徵25％關稅

美國總統川普26日在白宮橢圓形辦公室展示簽署的行政命令。川普表示，他將對汽車進口徵收25%的關稅。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三宣布，將從4月2日起，對所有進口到美國的汽車徵收高達25%關稅，是全球貿易戰的重大升級。白宮表示，新關稅適用於「外國製造的汽車和輕型卡車」，這些關稅將為美國帶來超過1000億美元的收入。

綜合外媒報導，川普週三在白宮橢圓形辦公室表示：「我們將對所有非美國製造的汽車徵收25%的關稅。我們的起步是2.5%，也就是現在的稅率，然後提高到25%。」

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川普將關稅視為增加收入的工具，以抵消其承諾的減稅，及重振長期下滑的美國工業基礎。他表示，新的關稅將於4月2日生效，同一天他計劃宣布針對造成美國大部分貿易逆差的國家徵收對等關稅。

川普補充，對於即將於4月2日宣布的措施，實際上，他預計許多國家最終面臨的關稅可能比他們多年來對美商品徵收的還要低。他說「我們將會採取非常寬鬆的措施。我想人們會非常驚訝。在很多情況下，這個價格會低於他們幾十年來徵收的關稅。」

汽車關稅計劃缺少一些細節，但川普似乎暗示，即使汽車含有美國製造的零件，但不在美國組裝，也可能被徵收關稅。目前尚不清楚外國製造的汽車零件是否會徵收與汽車相同的稅率。

川普表示，他已經與三大汽車製造商包括斯泰蘭蒂斯、福特和通用汽車進行接觸。強調「如果他們在這裡建造工廠，他們會很高興。如果在這裡沒有工廠，他們就必須自己建造工廠。」

此前，三大汽車製造商成功遊說，川普決定「在美墨加貿易協定（USMCA）下進口的任何車輛享有一個月的關稅豁免」，川普後來將此政策用於來自這加拿大和墨西哥兩國的所有商品。然而，該禁令將於4月2日到期，屆時川普可能會在他的「解放日」宣布對這兩國及其他許多國家提高關稅稅率。

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