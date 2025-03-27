川普宣布汽車關稅！美股收黑 台積電ADR下殺逾4％

週三美股收黑。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三表示，將對「所有非美國製造的汽車」徵收25%的關稅，投資人對關稅及經濟前景充滿疑慮，股市跌至低點。道瓊工業指數下跌132點、0.31%，那斯達克及標普500指數分別下跌2.04%、1.12%，費城半導體指數下滑3.27%，台積電ADR跌幅達4.09%，收在173.50美元。

綜合外媒報導，川普於週三宣布對汽車行業徵收關稅，將進一步擴大全球貿易戰。汽車行業專家預計此舉將推高價格並阻礙生產。特斯拉股票重挫5.6%，通用汽車和斯泰蘭蒂斯股價各下跌逾3%。

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預計下週也將公布一系列額外徵稅措施，不過川普週二曾表示，這些關稅可能將較為寬鬆而非對等，似乎有所軟化。

在川普關稅壓力下，科技股領跌，輝達跌5.74%，博通跌4.78%，亞馬遜跌2.23%，微軟跌1.31%，Alphabet下挫3.27%，蘋果跌0.99%。

道瓊指數下跌132.71點或0.31%，收42454.79點。

那斯達克指數下跌372.84點或2.04%，收17899.01點。

S&P 500指數下跌64.45點或1.12%，收5712.2點。

費城半導體指數下跌152.59點或3.27%，收4508.74點。

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