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巴拿馬港口交易在即 李嘉誠第3度遭北京警告

2025/03/27 00:06

李嘉誠的長江和記實業再度接獲北京警告。（路透）李嘉誠的長江和記實業再度接獲北京警告。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在傳出香港首富李嘉誠的長江和記實業公司將訂於4月2日與貝萊德為首的財團，簽署港口銷售協議後，北京26日再度透過轉貼港媒《大公報》評論，第3度表達對該交易的憤怒，該文警告，無視國家利益的企業最終將「自毀基石」。

中共中央港澳工作辦公室與國務院港澳事務辦公室26日轉貼《大公報》標題為「營商不顧國家利益 終究會自毀基石」文章，該文指出，長江和記「在美國脅迫下出賣港口運營權，其實是短視的行為，助長了霸權主義的氣焰」。

這是過去兩週，北京第3度轉貼長江和記港口交易的評論，顯示中國當局以間接方式，施壓李嘉誠的公司重新思考該交易。

該文引述香港立法會議員、經濟學者、商業協會成員的說法，敦促「有關企業不要執迷不悟，挺起胸膛面對美方施壓，站在歷史正確的一方」。

文章說，「港資企業是國家改革開放的參與者，也是國家穩定發展的受益者，國家才是港資企業的堅定靠山。營商無視、甚至犧牲國家發展利益，對企業的長遠發展而言，是一種短視的甚至是自毀基石的行為」。

文章指出，「長和的行動已對中國的全球港口布局構成了一定的負面影響。當涉及國家民族的重大利益時，所謂『商人無國界』就顯得荒謬、天真、糊塗」。

半官方智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳表示，隨著巴拿馬政府也面臨美國巨大壓力，北京對保有巴拿馬這兩座港口並沒有抱持太大希望。他說，「縱使長江和記最終沒有出售，巴拿馬政府也能取消與該公司的港口營運合約」。

他補充，儘管北京理解保有這兩座港口非常困難，但讓他們真的不解的是長江和記出售其他港口的決定，而這些港口的所在國並未面臨美國壓力。他說，「將港口賣給美國財團將對中國船隻造成障礙，這將強化美國對港口的控制，最終將衝擊國家安全與國家利益」。

長江和記預定以230億美元，將包含巴拿馬運河兩座港口在內的全球43座港口出售美國投資公司貝萊德為首的財團，相關港口分佈於全球23國。

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