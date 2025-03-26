機械公會前理事長魏燦文逝世，享壽72歲。（資料照）

〔中央社〕台灣機械工業同業公會理事長莊大立今天晚間向記者證實，第29屆前任理事長魏燦文日前逝世，享壽72歲。

魏燦文畢業於台南一中，文化大學電機系，成功大學EMBA碩士。2021年3月機械公會會員代表大會上，鳳記國際機械董事長魏燦文，獲選出任第29屆機械公會理事長。

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魏燦文當時宣示布局5大重點工作，包括打造台灣機械產業成為新台幣N兆元產業；以國家級戰略思維，建立台灣自主供應鏈；加強電子與半導體設備產業布局；鏈結產官學研力量，厚植軟實力；用數位轉型迎向工業4.0時代。

魏燦文擔任機械公會理事長期間，全球歷經COVID-19疫情，他率領公會向政府提出5大建言，包括建立供需媒合平台並調查原物料價格、解決缺工、盡速施打疫苗、紓困減稅、因應4級警戒讓企業自主防疫等。

魏燦文當時也呼籲政府協助機械業者進行快篩檢測，防堵疫情延燒至工廠，同時優先提供疫苗接種，協助企業免於停工威脅。疫情漸緩後，他建議政府參考國外先進國家做法，適當因應與調整，規劃緩步開放。

2022年3月起俄羅斯入侵烏克蘭，魏燦文建議政府，國防工業應與機械業密切配合，釋出商機，部分項目轉發給民間機械製造業者，讓機械產業成為台灣護國神山群。

根據資料統計，2022年台灣機械產值達新台幣1.45兆元，創歷史新高，2022年台灣機械出口值347.8億美元，若以新台幣計價約1兆323.68億元，也創歷史新高。

2024年2月底，魏燦文率領機械公會，發表台灣機械產業發展白皮書，提出台灣機械產業2035年發展3大目標，包括機械年產值倍增至新台幣3兆元、附加價值率達到35%以上、人均產值達到600萬元的願景。

2024年3月，機械公會舉行年度會員代表大會，魏燦文順利交棒給大立機器總經理莊大立，由莊大立接任機械公會理事長。

根據官網資料，鳳記國際機械主要布局塑膠押出機械設備製造，1953年由魏全城創辦，之後第二代魏燦文領導，鳳記國際機械塑膠機械設備外銷，超過100多個國家，主要生產機械設備包含中空成型機、吹袋機、薄膜機、板材機以及淋膜機等。

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