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川普壓力山大 F1輪胎巨頭要求中國股東降低持股

2025/03/26 21:41

傳倍耐力管理層將要求中化集團降低持股。（路透）傳倍耐力管理層將要求中化集團降低持股。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報26日報導，有150年歷史的義大利輪胎巨擘倍耐力（Pirelli）董事會，正施壓其最大股東中國國企「中化集團」（Sinochem）降低持股，以避免川普政府的對中鷹派立場將使其美國擴廠計劃失敗收場。

知情人士透露，倍耐力管理層將在26日舉行的董事會上，要求中化集團降低其現有37％的持股至低於第2大股東、義大利投資公司卡芬（Camfin）的26.4％。

倍耐力向中化提出的選項之一是透過回購其股票，並將一些股票立即在市場上轉售，使中化持股降至25％以下。目前不清楚中化總經理兼倍耐力董事會主席焦健是否同意該提議，知情者說，雙方在董事會召開前的會談未能達成協議。

報導說，此舉顯示企業正採取重大行動，以因應川普政府的政策。韓國現代汽車集團近日宣佈，將在美國投資210億美元，川普讚揚說，此投資計畫證明他的貿易政策「發揮強大作用」。

倍耐力雖在美國喬治亞州有1座廠，但主要在墨西哥與南美生產北美市場的多數輪胎。為因應川普的貿易政策及其對進口汽車的關稅威脅，倍耐力尋求擴大美國產線，美國佔其全球營收4分之1。然而，消息人士說，倍耐力近期與美方的擴產討論遭遇阻礙，他們認為這是因為最大股東是中國國企所致。

供應賽車一級方程式（F1）輪胎的倍耐力也擁有一項專利技術，可將輪胎感測器收集到的訊息，與汽車的駕駛指令連結。在美國，該技術有很高需求，但倍耐力擔憂，因中化集團的持股，恐持其失去此獲利豐厚的市場。今年1月，美國宣佈全面禁止進口與銷售中國自動化駕駛系統，以及車聯網硬體與軟體，包括藍芽、WiFi模組與衛星。

2015年，中化以77億美元買進倍耐力多數股份，根據最初協議，中國投資人將不干預倍耐力的日常管理、策略與人事任命。在本次攤牌不到兩年之前，因北京意圖進一步掌控此義國歷史性工業集團，導致倍耐力的義大利管理階層與中化不斷爆發衝突，迫使義大利政府動用稱為「黃金權力」的外國投資審查機制，限制中化在倍耐力的股東權限。

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