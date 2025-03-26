國泰世華攜手警政署、國教署簽署學童識詐教育MOU

國泰世華銀行今宣布攜手內政部警政署、教育部國民及學前教育署，共同啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，並簽署三方合作意向書（MOU）。（國泰世華銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為提高學童對詐騙行為的警覺性、建立正確識詐觀念，國泰世華銀行今宣布攜手內政部警政署、教育部國民及學前教育署，共同啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，並簽署三方合作意向書（MOU）。

依警政署最新統計，截至2024年11月，國泰世華臨櫃攔阻金額已逾17.8億，蟬聯同業之冠。國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華長期致力發展橫跨科技、聯盟、關懷、知識，4大構面的「國泰盾」阻詐藍圖。其中在『知識盾』策略發展架構下，對應不同年齡受眾、地區，逐步建構完整全媒體通路識詐宣導策略。

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內政部警政署署長張榮興表示，本次簽署MOU是橫跨警政、金融、教育三方跨域合作的里程碑，期待藉此拋轉引玉，吸引各部會與民間企業的夥伴持續響應，讓宣導效益最大化。

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬表示，感謝警政署與國泰世華銀行，共同透過政府部門、學校和企業界的三方合作，將能更有效地發揮聯合力量，擴大反詐騙教育層面，更為學生「識詐」教育寫下重要里程碑。」

國泰世華表示，《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫是為學齡階段的孩子量身打造反詐教材，內容結合「臺灣吧 Taiwan Bar」當紅角色製作「遇詐#說出來！」系列影音，演繹常見詐騙情境與應對方式，提供全國國小教師作為補充教材使用。

國泰世華指出，今年3月，這套反詐教材已在臺北市光復國小辦理首站教育講座，獲得教師與學童熱烈迴響。同時更推出「反詐體質」線上測驗，鼓勵大眾透過趣味性測驗了解自身可能招致受騙的原因與類型，藉由線上與線下宣導以及寓教於樂的方式，將正確的防詐觀念深植教育體系，提升學童的法治觀念與自我保護能力。

此外，國泰世華更與國民經典零食「乖乖」跨界合作，推出限量版「國泰世華X乖乖反詐聯名包」，外包裝以空白臉譜提醒民眾詐徒可能會以不同的面貌行騙，面對陌生資訊必須保持謹慎。

即日起，只要在全國165間國泰世華分行完成「CUBE App」兩步驟驗證設定，或在臺北市兒童新樂園、臺北市立動物園、臺北市立天文科學教育館等場域完成指定任務，即有機會獲贈「國泰世華X乖乖反詐聯名包」乙份，數量有限送完為止。

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