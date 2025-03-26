美更強硬手段圍堵中企 目標是這家買輝達晶片的大羊

美國週二以國家安全擔憂為由，將數十家中國公司列入貿易黑名單，尋求向這些公司出售技術的美國企業將需要得到政府的批准。（取自華爾街日報）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報指出，美國川普政府對於防堵中國獲取美國技術，將採取比前任拜登政府更嚴格的限制，近80家公司被列入美國商務部的黑名單（實體名單）中，多數是中國企業，而目標是包括一家購買輝達晶片的伺服器製造商。

美國週二以國家安全擔憂為由，將數十家中國公司列入貿易黑名單，尋求向這些公司出售技術的美國企業將需要得到政府的批准。

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新增企業包括浪潮集團的子公司。浪潮集團是中國最大的伺服器製造商，也是輝達、英特爾和超微等美國晶片製造商的主要客戶。與中國最大的超級電腦製造商中科曙光（sugon）有關的公司也被列入。

儘管包括輝達在內的矽谷公司抱怨前總統拜登已經做得太過分，但川普的新措施仍明確表明政府打算進一步限制中國公司可以購買的美國技術類型。

近80家公司被列入美國商務部的黑名單，其中大部分是中國公司。美國商務部表示，此舉是為限制中國獲取軍事應用的高性能運算，並阻礙其高超音速武器計畫的發展。

到目前為止，美國一般允許在實體清單中列出的中國公司的附屬公司購買受控技術，前提是這些附屬公司本身未上市。

週二，浪潮電子等六家浪潮集團關聯企業被列入名單。美國稱這些附屬機構正在為中國開發軍事用途的超級電腦做出貢獻。

據商業情報公司WireScreen稱，美國伺服器製造商Aivres Systems由浪潮電子全資擁有。根據公司記錄，後者三分之一的股份由浪潮集團持有。

Aivres一直在為輝達組裝高階人工智慧設備。這家人工智慧晶片巨頭表示，Aivres將使用Blackwell系列晶片（Nvidia最新、最強大的處理器）製造伺服器。

Aivres在其網站上宣傳其銷售採用Blackwell晶片的伺服器和基礎設施，而這些晶片被禁止在中國銷售。Aivres網站顯示，其客戶包括一所美國大學、一家日本工業相機製造商以及韓國的人工智慧和網路公司。Aivres在其網站上表示，它遵守出口管制規定。

輝達拒絕對美國的新規定或其與Aivres的關係發表評論。浪潮集團沒有回應置評請求。

美國商務部工業和安全局局長凱斯勒說：「美國技術絕不能被用來對付美國人民。」

中國外交部週三稱，美國此舉是「典型的霸權行為，嚴重違反國際法」。

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