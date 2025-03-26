電價上漲物價蠢動？ 政院祭第15波延長關鍵原物料稅負減徵措施

行政院今日召開「穩定物價小組」會議，決定啟動第15波措施，延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底，力求穩定民生物價。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕電價審議委員會預計3月底前開會，決定4月的新電價，由於行政院挹注台電1000億元的預算案遭藍白刪除，牽動電價調整，預料帶動今年的物價。行政院今日召開「穩定物價小組」會議，會議決議啟動第15波措施，延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底，力求穩定民生物價。

行政院副院長鄭麗君今天召開「穩定物價小組」會議，鄭麗君表示，去年以來，國際農工原物料逐步回穩，但仍有多項於過去9個月來的進口均價高於降稅前均價，且奶油、冷凍牛肉等部份品項價格仍然較高。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君指出，考量國內外食費、食物類漲幅及房租年增率仍相對偏高，加以國際經貿情勢仍具高度不確定性，綜合考量各面向因素，為穩定民生物價，原實施第14波減徵關鍵原物料稅負措施至今年3月底，會議決議啟動第15波措施，延長至9月底，以減輕國內業者營運負擔。

行政院指出，減徵關鍵原物料稅負措施包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

鄭麗君也責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。另請經濟部、農業部、國家發展委員會、財政部、行政院主計總處等相關部會，持續掌握國內外情勢，滾動評估相關措施，穩定民生物價。

為彌補虧損，台電正爭取以離島建設基金撥補，不過，撥補須經行政院與立法院同意。對於是否已同意以離島基金撥補，政院人士今天指出，目前仍是期望立法院能夠加速審議，行政院在2024年5月2日所提出的追加預算案，補助台電1000億元，舒緩台電的壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法