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美零售商施壓降價！中國供應商利潤「年減逾4成」

2025/03/26 20:29

有中國供應商因關稅政策問題，利潤總額比去年同期減少40%以上。（示意圖，法新社）有中國供應商因關稅政策問題，利潤總額比去年同期減少40%以上。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰持續白熱化，在美方加徵關稅的壓力下，零售龍頭好市多、沃爾瑪陸續向中國供應商施壓降價，中媒報導，有中國供應商因關稅政策問題，損失訂單和利潤虧損已經無法負擔，利潤總額更是比去年同期減少40%以上。

根據中媒《界面新聞》報導，廣東一家從事食品工業的公司最近非常悲觀，該經理表示，因為北美訂單的關稅政策問題，損失的訂單和利潤虧損已經無法負擔，到目前為止，訂單量銳減，導致利潤總額比去年同期減少了40%以上，而該企業只是本輪美國對中國商品加徵關稅風波中，被波及到的企業縮影。

上述廣東食品工業公司的80%業務來自海外客戶，他們為合作的貿易公司生產客製化的食品包材製品，例如包裝袋、紙盒等產品。這家企業的經理表示，由於基礎類工業品的利潤很低，工業產品的利潤主要靠合作方採購的總量相關，一旦合作的貿易公司訂單銳減，會直接波及他們這種最前端的公司，經理說「目前應對的措施也非常被動，除了在中國國內尋求可替代的客戶之外，沒有其他辦法。」

此外中媒《南方都市報》採訪廣東一家廚具代工廠企業則稱，美國加徵關稅對整個行業形成了衝擊，該企業主表示，年後由於傳出美國將對中國加徵關稅的消息，客戶要求訂單延期出貨，到現在甚至不下訂單了。

3月4日起，美國對中國輸美產品徵收額外10%關稅，累計加徵關稅率達20%。為此，沃爾瑪和好市多（Costco）等美國零售商要求部分中國供應商大幅降價，以抵銷美國加徵關稅帶來的成本壓力，尤其是廚具和服裝等產品，部分供應商被要求在每輪關稅調整中承擔10%的價格降幅。

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