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中國數百個AI資料中心變成蚊子館 美MIT揭投機性輸光

2025/03/26 20:38

中國建造數百個人工智慧資料中心，希望趕上人工智慧熱潮，但現在許多都閒置，資料中心淘金熱正在消退。（示意圖，路透）中國建造數百個人工智慧資料中心，希望趕上人工智慧熱潮，但現在許多都閒置，資料中心淘金熱正在消退。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國建造數百個人工智慧資料中心，希望趕上人工智慧熱潮，但現在許多都閒置。美國《麻省理工技術評論》（ MIT Technology Review ）指出，中國為人工智慧基礎設施投入了數十億美元，但隨著投機性投資與疲軟的需求發生衝突，以及DeepSeek改變了人工智慧趨勢，資料中心淘金熱正在消退。

《麻省理工技術評論》實地採訪中國人士，包括承包商、GPU伺服器公司的高階主管以及專案經理，他們透露營運這些資料中心的大多數公司，都在苦苦掙扎以維持營運。

就在幾個月前，在政府和私人投資者的推動下，資料中心建設熱潮達到頂峰。然而，許多新建的設施目前都空著。而根據中國本土媒體《甲子光年》和36氪報導，中國新建的運算資源中有高達80%未被利用。

將GPU出租給需要它們來訓練AI模型的公司曾被視為穩賺不賠的選擇，但隨著DeepSeek的崛起和人工智慧經濟的突然變化，該產業開始衰退。

蘭德公司（ RAND Corporation）高級技術顧問吉米·古德里奇（Jimmy Goodrich）表示：中國人工智慧產業正在經歷成長的陣痛，很大程度上是由於缺乏經驗的參與者，企業和地方政府盲目跟風，建設的設施並不符合當今的需求。結果是，專案失敗，能源被浪費，數據中心已成為不良資產，投資者熱衷於以低於市場的價格出售資產。

古德里奇表示，這種情況最終可能促使政府干預，中國政府可能會介入、接管，並將其移交給更有能力的運營商。

市場研究公司KZ Consulting稱，2023年和2024年，從內蒙古到廣東各地將宣布超過500個新的資料中心專案。據中國通訊工業協會資料中心委員會稱，到2024年底，至少有150個新建的資料中心將建成並投入營運。

然而，隨著這些耗資巨大的建設項目的持續進行，中國人對大型語言模型的狂熱逐漸減弱。僅在2024年，就有超過144家公司在中國國家互聯網資訊辦公室註冊，以開發自己的法學碩士學位。然而，根據中國出版物《經濟觀察》報道，截至年底，只有約10%的公司仍在積極投資大規模模型訓練。

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