中資在台子公司「數字雲端」列美國黑名單 經部啟動調查

經濟部啟動調查數字雲端營業項目是否符合當初核可範疇。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對中資來台投資子公司數字雲端被列入美國貿易黑名單，經濟部投審司等相關單位已啟動調查，確認公司經營業務是否在當初核可範圍內，若違反陸資來台與兩岸人民關係條例等規定，最嚴重懲處可廢止投資以及撤銷公司成立許可。

美國商務部昨宣布，將包括中國浪潮集團在台投資成立的「數字雲端」台灣子公司在內的數十個實體，列入美國貿易黑名單，原因是其與中國軍事工業複合體關係密切，因此加以防堵中國使用美國技術增強人工智慧（AI）和先進運算能力。

請繼續往下閱讀...

經濟部長郭智輝今受訪表示，就該個案而言，經濟部會深入調查哪些項目違反，亦同步透過充分宣導與交流，提醒廠商應留意出口商品的流向，以免在不知情的情況下違反貿易規定。

談及該事件是否危及台美國防安全或是供應鏈合作關係，郭智輝僅回應，會深入了解狀況，當然如果違反貿易管制規定會加以懲處。

數字雲端過去也曾捲入賄賂爭議，透過賄賂立法院經濟委員會立委廖國棟辦公室向投審司施壓進行專案調查。投審司對此說明，投審司當時接獲民眾檢舉該公司從事非核可項目，因此投審司展開調查並暫停審核該公司另一件申請案，後續則採取專案調查依法給予核可，投審司並無收取不當利益，審查時不知情收賄情事。

談及調查數字雲端程序，投審司表示，目前先處理調查其業務項目是否都在當初核准範疇內，接著依據大陸地區人民來台投資許可辦法第8條規範，調查公司經營是否影響國家安全，或是對國內經濟發展或金融穩定有不利影響，若違法，經濟部可廢止投資及撤銷公司成立許可。

另中資來台投資從事未經許可項目，就違反兩岸人民關係條例第73條，將依據該法第93之1條處以12萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止、撤回投資或改正。

投審司表示，可能狀況是審核時沒問題，但公司後續可能秘密變更業務或擴大經營範疇，而未向投審司申請，因此投審司近期會偕產業專業人士、產發署赴實地調查，釐清該公司業務內容是否符合當初核可範疇，不會只發函要求公司提供資料答覆。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法