台特化看好3-4年營收倍增 AHF是主要成長動能

台特化副董陳振乾期待未來3-4年營收成長一倍，其中AHF是未來三年主要成長動能。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕特用化學品台特化（4772）今日舉行法說會，副董事長陳政乾表示，特化公司發展和其他產品不同，要找到自己的利基點，目前公司目標是未來3-4年營收較去年營收（8.74億元）成長一倍，同時，無水氟化氫（AHF）也是未來3年主要動能。

陳政乾分析，雖然半導體材料產業中，特殊氣體占比不大，但是對小型公司來說，台特化在沉積與蝕刻的技術上繼續堆疊，看到不錯的成長路徑，只要有一個產品，能在全球3億美元的市場規模中拿下25%的市占率，就可以貢獻很龐大的營收，這就是台特化要走的路。

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對於未來發展，陳政乾認為，目前台特化股本14.77億元，以集團各公司來看營收至少是股本的10倍，台特化持續朝這個方向努力、不敢打包票，不過至少也想達到股本的5倍，會繼續朝這個方向前進，短期來看，希望未來3-4年後的營收可以較去年成長一倍。

至於AHF產品去年才得到客戶確認，今年才會開始出貨，陳政乾指出，這將是台特化今年、明年與後年的營收主要成長產品。

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