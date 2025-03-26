獨家》完成漲電價任務告退？ 台電財會大掌櫃4月轉調台汽電董事長

台電副總王振勇4月將轉調子公司台汽電董事長。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會將於28日召開，但掌管台電財務、會計體系的副總王振勇預計在4月1日調離現職，轉調子公司台汽電董事長一職，台汽電現任董事長黃順義則要回台電接財會副總，不過黃也會在明年初退休；巧合的是，新電價預計4月上路，也是王轉調子公司生效日。

王振勇在台電歷練多個單位，橫跨不同系統，包括企劃處、台中營業區處、北區施工處、電源開發處等，也曾經外調到台電孫公司星能電力當董座，回到總公司台電後，是負責台電的「大掌櫃」，督導會計處、財務處、燃料處、材料處等單位，在前總經理鍾炳利為大停電請辭下台時，王振勇也曾被點名有望高升。

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王振勇是在2019年7月回鍋接任副總，對照台電自2022年電價開始連4漲，若不是已有經濟部增資或疫後預算補貼，台電早已破產，但這幾年「累虧常創新高」，目前也仍居高不下，超過四千多億元，財會單位承擔的壓力，非一般人可想像。

立法院這一年多來崁下台電預算，王振勇有次遇到記者問到沒預算、累虧怎麼解決，他自嘲一句:乾脆別做好了。不過，內部也有一傳聞，指台電的累虧、財務、電價處理不佳，讓經濟部對其頗有意見。如今，恰逢外調已滿四年的台汽電董事長黃順義要先回總公司等待退休，兩人職位將在4月起正式交換，時間點剛好會是新電價上路的首日，也耐人尋味。

台電25日董事會已通過關人事令，王振勇將是留資停薪借調轉投資，外調雖無法隨台電總公司加薪，但子公司董事長一職的薪資仍比台電總公司副總高出一截，且事情、壓力相對少很多，是很多人嚮往的「錢多、事少」職務。

至於黃順義過去是台電業務處長，2021年出任台汽電董事長後，已將屆滿四年，台電今（26日）已通知台汽電董座要換人，不過，黃順義仍維持董事一職，台汽電預計4月1日召開董事會選任董事長。

依規定，外調最多就是3年加1年的任期，但據了解，黃順義回鍋後，也是明年一月退休，通常台電外派的高管，也都會在「最後半年」回到總公司才正式退休，最大考量點在退休金可於這半年內，依照月薪水準調整。

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