放棄百萬年薪！26歲女靠「這」翻身月賺30萬 一週只需上班3天

英國26歲女子梅根（Megan Healey）原本從事金融業，轉行投入自動販賣機事業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一名26歲女子梅根（Megan Healey）原本從事金融業，年薪高達2.7萬英鎊（約新台幣115萬元），她毅然辭職創業，將童年時販售點心的興趣，轉化為一門生意，轉行投入自動販賣機事業。沒想到，這項決定讓她收入飆升3倍，如今一週僅需要上班3天，月收入高達7000英鎊（約新台幣30萬元）。

《鏡報》報導，來自英國曼徹斯特的梅根，從學生時期便展現出商業頭腦，曾在學校販賣餅乾和飲料，即使違反校規仍樂此不疲。大學時期，從事攝影工作的她，合作當地時尚品牌及模特兒經紀公司，她逐漸發現對買賣、交易等商業更感興趣，於是轉職到金融業，年薪2.7萬英鎊。然而工作壓力與職場氛圍，常讓她感到痛苦，再加上恰逢與戀人分手，讓她決定改變目標，轉而投資自動販賣機創業。

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她的創業之旅始於2022年花700英鎊（約新台幣3萬元）購入第一台自動販賣機，最初每月只能賺取微薄的30英鎊（約新台幣1273元）。但透過細緻的研究和不懈的努力，梅根並沒有放棄，她賣掉舊機器，並在一間養老院設置全新機器，結果這台自動販賣機竟創造每月300英鎊（約新台幣1.27萬元）的收入。

梅根發現，可口可樂最為熱銷、利潤最高。於是，她設置了一台專賣可口可樂的販賣機，結果在夏季每月收入高達1500英鎊（約新台幣6.4萬元），並繼續設立機器在療養院，後來這個據點成爲她最賺錢的地方。

如今，梅根在18個地點設置了27台自動販賣機，每周只需花2至3天補貨，月收入穩定達7000英鎊。她計畫未來聘請員工負責補貨，並正規劃開設線上課程，教導他人如何經營自動販賣機生意。

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