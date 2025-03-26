2025亞洲50最佳餐廳！台灣這2家上榜 冠軍在曼谷

來自曼谷的Gaggan榮登2025年榜首。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在亞洲國家旅遊時，或許能將這些餐廳列入您的行程。英國雜誌《Time Out》發布亞洲50家最佳餐廳排行榜，這些排名由350名地區廚師、餐廳老闆、美食作家和美食家組成的評審團挑選而來。台灣有2家入榜，分別是台北的Logy排在第26名，以及台中的JL Studio排在第35名。

今年，來自曼谷的Gaggan榮登榜首，這是該獎史上有餐廳五次榮登榜首。它以其前衛的印度料理和精湛烹調廚藝而得名。隨後是2家香港餐廳The Chair排名第2，而Wing位列第3，與去年的第4和第5名相比，排名有所上升。

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今年台灣與去年成績相仿，僅有2間上榜，由台北的Logy奪下第26名，以及台中的JL Studio排在第35名，較去年下滑2名，而去年位居34名的Mume則退出50名單內，為第52名。

根據這份名單，曼谷和東京無疑是亞洲的美食之都。他們都有9家餐廳上榜，而新加坡和香港則各有7家餐廳上榜。

文章指出，曼谷和新加坡是東南亞的代表，但印尼也不容小覷，其首都雅加達憑藉著餐廳「August」（第49名）的美食創意，使用當地食材烹製出具有全球共識的食譜，從而收穫一席之地。

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