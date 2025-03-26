CNN辣評川普技倆：讓人做最壞打算 吞下容易接受的藥丸

川普的關稅目標讓投資者陷入恐慌，導致金融市場陷入困境，也使他失去許多選民的支持。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普承諾4月2日「解放日」到來前一周，他非但沒有退縮、徹底改變政策，反而採用一種熟悉的營銷策略，美媒CNN報導，川普「讓美國人做好最壞的打算，並提供一些不那麼難以接受的東西。」

川普的關稅目標一直難以實現，讓投資者陷入恐慌，導致金融市場陷入困境；也使他失去許多選民的支持，激怒企業的執行長，但川普的最新伎倆，可能會讓關稅變得更容易接受。

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川普周一表示：從總體上來說，4月2日將是一個重要的日子，他指的是承諾對所有美國貿易夥伴徵收全面關稅的日子。但事態有了微妙的變化，他強調對等關稅是一個不僅涉及一對一關稅，而且涉及全行業關稅的大日子。令投資人高興的是，川普甚至提到考慮發放給一些國家豁免權。

卡托研究所赫伯特·A·斯蒂費爾貿易政策研究中心副主任科林·格拉博告訴CNN：「這其中肯定有營銷成分，因為提高關稅背後的邏輯並不明顯。我懷疑川普政府正試圖在提高關稅與不讓市場受到太大驚嚇之間取得平衡。」

川普將話題從對關稅的經濟影響的擔憂，轉變為似乎推遲徵收部分關稅讓各國稍微鬆了一口氣。他表示，汽車和藥品關稅將「很快」公佈；「在某個時候，半導體和木材關稅未來將會實現」。對於大膽的互惠關稅措施，川普承認，「我可能會給很多國家減免關稅。」

換句話說，川普威脅要施加最大程度的痛苦，但隨後又適當縮減，以安撫各國政府和美國民眾的神經。關稅仍然存在，它們現在只是「一塊更容易接受的藥丸。」

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