和泰汽車小金雞車美仕 今年強攻海外市場

和泰汽車轉投資小金雞車美仕，近期因為性能品牌GR Garage的開幕而受到很多關注，隨著GR Garage新事業成立及海外市場業績成長，可持續穩定成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天召開法說會，和泰汽車協理賴志偉表示，轉投資的小金雞車美仕是豐田（Toyota）授權的正廠汽車用品公司，將積極佈局海外市場，已進軍中東、北美和日本市場。

賴志偉指出，觀察今年車市受到各國央行貨幣政策未明、地緣政治衝突，以及台灣汰舊換新政策最後一年、各品牌購車優惠措施等影響，預估台灣車市規模約45萬輛。

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和泰汽車1~2月的銷售狀況還不錯，到昨天為止的訂單狀況，TOYOTA下訂仍未交車的訂單有約1萬輛，其中Camry HV及Alphard在手訂單超過2000張以上訂單；LEXUS尚未交車的訂單有約5000輛，其中LM和LBX都有超過1000張的訂單，有信心仍達成年度目標。

今年和泰車在乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標16.5萬輛，市占率目標36.7%，其中TOYOTA車款評估銷售13萬輛、LEXUS估銷售2萬8500輛、HINO估銷售6350輛。

轉投資小金雞車美仕，近期因為性能品牌GR Garage的開幕而受到很多關注，隨著GR Garage新事業成立及海外市場業績成長，可持續穩定成長，挹注和泰汽車營收與獲利。

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