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華為三折機Mate XT品質差 中國博主吐槽有10大缺失

2025/03/26 17:43

華為發售首款三摺手機Mate XT後，就有中國網友在社群媒體上公布影片，指Mate XT出現螢幕損壞的問題。（嗶哩嗶哩截圖）華為發售首款三摺手機Mate XT後，就有中國網友在社群媒體上公布影片，指Mate XT出現螢幕損壞的問題。（嗶哩嗶哩截圖）

〔編譯盧永山／綜合報導〕自從中國手機大廠華為2024年9月20日推出全球首款三摺機「Mate XT非凡大師」以來，品質問題從未間斷，讓中國買家抱怨連連。近日，廣東一位博主魏之光就發影片，吐槽華為三折機有「10大坑（產品的設計不良，讓買家蒙受損失）」。針對魏之光反映的情況，華為目前未作正式回應。

魏之光3月15日在短影音平台「抖音」上發布影片（https://x.com/china_epoch/status/1904161884393337180/video/1）透露，2024年年底，他花了2.3萬元人民幣（下同，約新台幣10.5萬元），購買了1台華為三折機，僅使用了3個多月的時間，便出現諸多品質問題，並稱這些問題已經嚴重影響了自己的工作和生活。

魏之光在影片中揭露華為三折機的「10大坑」。第一，品控問題。魏之光表示，他購買的華為三折機，螢幕上出現了漏液、壞點。原本購買價高達2.3萬元的手機，回收時僅賣6000元（新台幣2.7萬元）。據維修人員透露，華為手機常出現這樣的現象。

第二，電話功能。魏之光表示，手機的首要功能是打電話，華為三折機在打電話時，竟然無緣無故地自動掛斷，且不止一次掛斷，不管是在打國內電話，還是打國外電話的時候，通話一段時間就會斷掉。

第三，耳機功能。魏之光說，他打電話時，大多是用耳機接聽，聽歌時也用耳機，但這部華為手機的耳機會突然變成「公放」（外放），而且這種情況經常發生。例如，他在大庭廣眾之下正在打電話，突然自己聽不到聲音了，而周圍人卻能夠聽到「公放」出來的聲音。

第四，攝影功能。魏之光提到，在使用這部華為三折機拍照後，拍攝的照片竟然出現空白，「當你出去美美地拍了1張照片，結果你在相冊裡面是完全找不到它。這是個多麼恐怖的現象」!

第五，搜尋功能。魏之光經常使用手機中的搜尋引擎和微信搜索，卻經常出現空白，查無結果。

第六，魏之光說，對於做全球生意的人士，這台華為手機極為不方便。首先，國外的電話撥不出去，不方便，很多海外電話會自動封鎖，而且所有海外的手機應用程式（App）不能夠下載，即使使用他們的「出國翼」軟體，也是無法正常使用。使用過的人都知道，華為手機只要出國了，就是一個廢物。

第七，手機滑動螢幕功能。魏之光指出，當他使用這台華為手機上下滑動螢幕時，會反覆跳轉，一折、二折、三折都會出現，沒有任何預兆，而且這不是偶發現象。

第八，攝影機驗證。魏之光說，今天（3月15日）早上在進行相機驗證時，無法通過驗證，這部華為手機無數次讓他做同樣的動作，包括拍攝個人像、拍攝身分證等，都無法通過驗證。

第九，社群平台轉發功能出現障礙。魏之光指出，無論他轉發微信好友給別人，還是他轉發微信的聊天記錄，經常是他點擊轉發成功以後，在聊天窗口卻無法接收到。

第十，魏之光列舉了在使用微信軟體時出現的諸多問題，包括無法添加好友；微信翻頁功能不能使用；如果他在使用一個螢幕時，翻成兩個螢幕以後，之前所有的操作記錄和消息會全部消失；微信經常出現各種各樣的bug（程式錯誤）。

魏之光在影片中表示，他下定決心，以後不能使用這個手機了，2.3萬買的手機，沒有辦法正常的工作，沒有辦法正常的打電話，這是一個什麼樣的體驗？

事實上，造在2024年9月20日Mate XT非凡大師上市開賣後不到1星期，就有中國用戶在9月26日於短影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili）發布影片，稱這款三折機出現螢幕損壞的問題。

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