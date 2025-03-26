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巨大董事長劉湧昌：谷底已過 3年內集團營收挑戰千億元

2025/03/26 17:17

台北國際自行車展登場，巨大（9921）董事長劉湧昌（左）今天表示，3年內要帶領巨大集團營收衝上1000億元大關。（記者楊雅民攝）台北國際自行車展登場，巨大（9921）董事長劉湧昌（左）今天表示，3年內要帶領巨大集團營收衝上1000億元大關。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北國際自行車展登場，巨大（9921）董事長劉湧昌今天表示，歐美自行車市場谷底已過，中國市場今年銷量會比去年衰退，但量還是很大，他並喊出，3年內要帶領巨大集團營收衝上1000億元大關。

劉湧昌表示，歐美市場谷底已過，已看到曙光，巨大前2月累計營收達101.09億元，年增13％，上半年在手的OEM（委託代工生產）訂單也達兩位數成長。

巨大自行車去年在中國市場賣得非常好，賣了230萬輛，去年巨大完全是靠中國市場賺錢，今年前兩個月可能天氣太冷，中國市場銷量有slow down（減緩），今年銷量可能不會像去年那麼好，但量還是很大。

日本市場1年自行車的規模約1000萬輛，國內少人生產，主要仰賴進口，進口的自行車高達800萬輛，巨大目前外銷日本的量僅7萬輛，未來只要拿下800萬裡面50萬輛的運動自行車市場，就比台灣市場大很多，「值得當做home market經營」。

巨大執行長劉素娟表示，台灣自行車市場去年第4季開始有點冷却下來，應是天氣影響，非景氣，觀察台灣騎乘自行車的新進人口有變少的趨勢，呼籲各自行車廠牌多邀請消費者來騎自行車，消費者想騎車，銷量自然會好，最壞的情況會用新產品刺激買氣。

巨大電動自行車去年營收比重由高峰期的約3成降至22.5%，主要是烏俄戰爭造成通膨及不確定增加，消費者購買力衰退，造成自行車銷售也欲振乏力，庫存雖已比2019年低，但終端買氣還沒完全回來，客戶進貨保守。

劉湧昌坦言，全球政經變數仍多，希望戰爭趕快結束，未來3年將好好發揮越南廠和匈牙利廠的效益，目標希望3年內集團營收能超越2022年920.4億元的歷史新高，挺進1000億元大關。

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