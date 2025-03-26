減產＋回補庫存 研調估第2季NAND Flash價格止跌回穩

圖為NAND Flash應用產品。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）第二季價格將止跌回穩，晶圓與消費性固態硬碟（client SSD）價格更將季增。

TrendForce表示，原廠從2024年第四季陸續減產，效應已逐步顯現，加上消費性電子品牌商因應美國可能提高關稅而提前生產，帶動NAND Flash需求回溫，PC、智慧手機和資料中心等應用領域已開始重建庫存，估計2025年第二季NAND Flash價格將止跌回穩，晶圓與消費性固態硬碟（client SSD）價格更將季增。

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TrendForce表示，client SSD歷經連續三個季度的庫存去化，隨著代工廠商提前生產，第二季將出現庫存回補需求。預期PC可望出現換機潮，DeepSeek效應助益邊緣AI普及，刺激client SSD需求，原廠以減產和調整供貨策略逐步達成供需平衡，第二季client SSD合約價估將季增3%至8%。

在企業級（enterprise）SSD，DeepSeek等技術顯著降低AI模型訓練成本，中國對高效能儲存解決方案需求激增，與北美需求兩極化發展：來自伺服器品牌商的SSD訂單表現不如預期，但雲端服務業者的需求隨NIVIDA Blackwell平台出貨而出現成長，預期第二季enterprise SSD訂單將微幅季增。

TrendForce指出，從供給來看，enterprise SSD供應商積極調節產能以穩定價格，加上部分server客戶提早拉貨，預計第二季enterprise SSD合約價將持平第一季。eMMC、UFS價格維持前一季水準，預估NAND Flash wafer季增10-15%。

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