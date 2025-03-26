印度控三星逃漏稅 開罰近200億元

三星在印度面臨重大的財務挑戰。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《BusinessKorea》報導，三星電子在印度面臨重大的財務挑戰，印度政府指控三星電子在關鍵的電信設備進口中逃避關稅，下令其繳納6.01億美元（1.99億台幣）的罰金與稅款。

報導說，問題的核心在於「無線寬頻頭端設備（RRH）」的分類，三星在2018年至2021年將此種用於4G基地台的小型射頻模組從韓國與越南進口至印度。據悉，三星在未支付關稅下，進口價值7.84億美元（260億台幣）的該設備，因而遭印度稅務當局處以446億盧比（172億台幣）的鉅額罰款，以及8110萬盧比（3129萬台幣）的額外罰款。

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該判決是依據2020年三星給印度政府的一封信件，當中將「無線寬頻頭端」組件定義為「收發器」。根據進口分類，該組件關稅約10％至20%。然而三星認為相關組件不執行傳輸與接收功能，因此應該是零關稅，三星考慮上訴，表示該這是海關分類解釋的問題。

報導說，該案是印度更廣泛的趨勢之一，印度當局以進口商品分類錯誤為由，徵收越來越高額稅賦，其他跨國企業，包括德國福斯汽車與韓國起亞印度子公司也捲入類似稅賦指控的法律戰。福斯汽車被控逃稅14億美元，而起亞面臨150億盧比的逃稅指控。

該情形凸顯印度監管環境的複雜性。商品的分類決定適用的關稅，因此分類錯誤將招致逃稅指控。隨著三星電子準備對該指控提出上訴，該法律戰結果料將對在印度營運的外國公司產生廣泛影響。

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