晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

凱基金獲利創新高 2024股利現金為主 配發率將微調

2025/03/26 16:49

凱基金今（26）日舉行法人說明會，總經理楊文鈞（右3）說明股利政策。（記者李靚慧攝）凱基金今（26）日舉行法人說明會，總經理楊文鈞（右3）說明股利政策。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）2024年獲利創新高，今（26）日舉行法人說明會，2024年稅後淨利336億元、年增77%，EPS1.97元。今年的股利將如何發放？凱基金總經理楊文鈞表示，為尊重股東的期待，將以現金為主、但也不排除搭配一些股票股利，但過往的發放率可能微調，將在提報董事會後定案，希望未來可維持「穩定的股利政策」。

凱基金控今日的法人說明會，集團高階主管與各子公司代表，共同出席說明2024年度財務表現及2025年的業務策略。

凱基金控總經理楊文鈞指出，去年金控更名並啟動ONE KGI策略後，各子公司成功整合資源成長動能強勁，2025年將全面展開至子公司各營業據點，預計4月1日起全面推動One KGI策略。

凱基金控2024年全年稅後淨利達336億元、年增77%；淨值較去年底增加約440億元、達3072億元，每股盈餘達1.97元。凱基金指出，以獲利數字表現雖為歷史第2高，但若排除當年一次性處分大樓獲利，今年的本業獲利表現，的確為歷史新高。

投資人關注的股利政策，今年將如何發放？總經理楊文鈞表示，希望可維持「穩定的股利政策」，但穩定的定義，主要是穩定的發放比率，必須考量該公司股價的波動性，以及資本的金額，因為金融業的「資本」是生財的基礎，但股利政策同時須尊重股東的期待，因此將以現金為主、但也不排除搭配一些股票股利。

究竟要發多少比率？過去的經營團隊曾表達4至5成的發放比率，但楊文鈞說明，股利的基本是EPS，也就是去年這家公司產生的價值，該保留多少做為未來成長的基礎？有多少發還給股東？政策須有持續性，近期將再與董事會討論，未來希望可維持穩定的比率。

楊文鈞今日說明2025年的年度目標，包括持續提升客戶與各子公司的互動，提升凱基證券客戶以凱基銀行作為交割戶的比例，進而帶動凱基銀行活存餘額成長，凱基人壽結合凱基投信專業，提供客戶更多元的投資型保險商品，擴大投資型保單銷售規模，全集團支持凱基投信的基金銷售，提升資產規模增長，並且透過開發資本，打造客製化的另類投資商品，建立超高資產客群的財富管理服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財