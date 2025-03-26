凱基金獲利創新高 2024股利現金為主 配發率將微調

凱基金今（26）日舉行法人說明會，總經理楊文鈞（右3）說明股利政策。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）2024年獲利創新高，今（26）日舉行法人說明會，2024年稅後淨利336億元、年增77%，EPS1.97元。今年的股利將如何發放？凱基金總經理楊文鈞表示，為尊重股東的期待，將以現金為主、但也不排除搭配一些股票股利，但過往的發放率可能微調，將在提報董事會後定案，希望未來可維持「穩定的股利政策」。

凱基金控今日的法人說明會，集團高階主管與各子公司代表，共同出席說明2024年度財務表現及2025年的業務策略。

請繼續往下閱讀...

凱基金控總經理楊文鈞指出，去年金控更名並啟動ONE KGI策略後，各子公司成功整合資源成長動能強勁，2025年將全面展開至子公司各營業據點，預計4月1日起全面推動One KGI策略。

凱基金控2024年全年稅後淨利達336億元、年增77%；淨值較去年底增加約440億元、達3072億元，每股盈餘達1.97元。凱基金指出，以獲利數字表現雖為歷史第2高，但若排除當年一次性處分大樓獲利，今年的本業獲利表現，的確為歷史新高。

投資人關注的股利政策，今年將如何發放？總經理楊文鈞表示，希望可維持「穩定的股利政策」，但穩定的定義，主要是穩定的發放比率，必須考量該公司股價的波動性，以及資本的金額，因為金融業的「資本」是生財的基礎，但股利政策同時須尊重股東的期待，因此將以現金為主、但也不排除搭配一些股票股利。

究竟要發多少比率？過去的經營團隊曾表達4至5成的發放比率，但楊文鈞說明，股利的基本是EPS，也就是去年這家公司產生的價值，該保留多少做為未來成長的基礎？有多少發還給股東？政策須有持續性，近期將再與董事會討論，未來希望可維持穩定的比率。

楊文鈞今日說明2025年的年度目標，包括持續提升客戶與各子公司的互動，提升凱基證券客戶以凱基銀行作為交割戶的比例，進而帶動凱基銀行活存餘額成長，凱基人壽結合凱基投信專業，提供客戶更多元的投資型保險商品，擴大投資型保單銷售規模，全集團支持凱基投信的基金銷售，提升資產規模增長，並且透過開發資本，打造客製化的另類投資商品，建立超高資產客群的財富管理服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法