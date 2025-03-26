基隆新市政大樓預計Q2公告招商 投資金額51億元

基隆市政府將在舊公車修理廠以公辦都更方式興建新市政大樓。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府新市政大樓公辦都市更新案，將在舊公車修理廠招商開發「雙子」大樓，預計投資金額51億元，目前招商文件草案已完成公開閱覽，預計今年4月辦理招商說明會，第2季公告招商。

基隆市政府擬在中正路舊公車修理廠興建新市政大樓，前市長林右昌時代即已規劃，市長謝國樑上任後認為新市政大樓經費大概50億元，中央若補助3成，市府仍要自籌35億元左右，因此改絃易轍，以公辦都更方式興建雙子星大樓，可省下一大筆錢。

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該都更計畫招商文件已完成公開閱覽，市府政風處和都市發展處合作成立廉政平台，今天在文化觀光局第一會議室召開「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新」機關採購廉政平台起始會議，由市府方秘書長定安主持，並邀請基隆地方檢察署、法務部調查局基隆市調查站、審計部台灣省基隆市審計室、台灣透明組織等單位代表與會，跨域合作，強化防弊機制，使招商過程透明。

方定安表示，透過公辦都更方式與民間共同合作開發，市府提供土地，不須負擔興建經費，可分回市政大樓與公益設施，這是目前國家對公有土地採都更活化資產的方式，雙北與其他縣市亦有公辦都更案例，帶動民間投資，使市府財政資源更有效運用。

新市政大樓面積共4387平方公尺（約 1327 坪），使用分區為商業區，目前為臨時停車場，還有1棟舊公車修理廠建物，未來市府將編列預算拆除。

市府已初步委託規劃，可能興建2棟建物，1棟為新市政大樓，將分散各地的單位集中辦公及公益設施；另1棟由投資人分回作商業使用，預計今年第2季公告招商，投資金額約51億元。

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