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2人曾不和！季辛格受訪喊話陳立武 警惕英特爾「2大挑戰」

2025/03/26 17:12

圖為季辛格（左）和陳立武（右）。（路透，英特爾官網，本報合成）圖為季辛格（左）和陳立武（右）。（路透，英特爾官網，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕季辛格（Pat Gelsinger）在於2021年出任英特爾執行長，目標是扭轉公司局面，並在幾年內重新獲得技術和產品領導地位。他在2024年底未完成工作就下台，但仍然大力支持公司使命，季辛格在接受CNBC採訪時表示，他希望看到新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan） 完成他未完成的事業，並警惕「資金」和「市場預期」讓這變得非常具有挑戰性。

季辛格表示「在董事會和公司的幫助下，我致力並希望完成英特爾振興，現在有了立武的領導，我真的很為他們加油，因為英特爾在半導體行業扮演的角色至關重要，這不僅對行業而且對美國都很重要，所以我非常支持團隊和立武完成他們的旅程。」

英特爾面臨的挑戰是「資金」和「市場預期」，使得轉型變得極為困難。季辛格指出，最大的障礙是建立下一代製造網路的財務負擔。他指出，IDM 2.0策略使英特爾仍是一個垂直整合的晶片製造商，同時也是第三方客戶的合約晶片製造商，這是正確的，但他也承認，對於任何公司來說，這一策略都是資本密集​​，並且對財務要求很高。

季辛格坦承這是艱難的任務，對於任何一家負責建設下一代技術晶圓廠網路的公司來說，所需的資本回報以及實現這一目標所需的投資都極為繁重。他進一步指出「由於英特爾的核心業務面臨挑戰，且惡化的速度超出許多人預期，該公司迫切需要從其他來源引入資本。」

此外，季辛格也批評了金融市場的短視近利，他表示這與英特爾正在進行的長期轉型背道而馳。他形容，在執行一個為期數年的戰略轉型同時，還要滿足每季的財務預期，這樣的矛盾與壓力非常巨大。他強調，這正是陳立武在未來將面臨的挑戰。

季辛格說「正如我所提到的，華爾街的短視近利讓這變得非常具有挑戰性，因此，我再次衷心祝願英特爾和陳立武能完成這一至關重要的旅程。」他補充「作為一家正在轉型的上市公司CEO，我真的認為這是目前最艱難的工作之一，因為你需要在90天的時間框架內，完成一個五年甚至更長的轉型，同時承受巨大的財務預期，這非常困難。」

事實上，陳立武和季辛格曾傳出不和。陳立武在2022年被任命為英特爾董事會成員，公司期盼陳立武的加入能讓英特爾競逐全球晶片製造領先地位，並於2023年被授權監督代工業務，然而，陳立武在2024年8月請辭董事。當時外媒報導，陳立武與季辛格觀念不和，2人對於英特爾的重振計畫理念多有不同，陳立武不滿英特爾人力浮濫和落後的AI策略，對於公司文化和代工策略也與季辛格有許多衝突。

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