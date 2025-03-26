美中貿易戰 精剛：關稅有利已接獲轉單

精剛下午召開線上法說會。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕特殊鋼材料廠精剛（1584）今（26日）召開線上法說會，總經理林嘉洪指出，今年第一季受到川普政策影響，客戶觀望、庫存回補需求放緩，但歐洲等持續擴大軍備，長期仍會帶動軍工產品需求；而鈦合金屬戰略性物資，美中互祭關稅等措施，台灣在關稅上相對有利，原本向中國採購的鈦合金，已逐步轉單到精剛。

精剛指出，第一季雖有影響，但隨川普政策明朗會，回復正常狀況，目前各國趨勢都在擴大軍備，「還是會帶動軍工產品需求」。

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此外，川普對中國課關稅、高階晶片管制等，中國也有反制措施，精剛表示，鈦合金產品也算戰略性物資，中國加強出口管制，原在中國採購，會出現轉移，精剛已接獲鈦合金相關訂單。

精剛去年美國市場營收比重略下滑，但原因是整體營收規模放大，美國並未成長，不過今年會對相對樂觀並積極拓展。精剛分析，鈦合金由中國出口到美國，加徵10%關稅會變成50%關稅，而台灣則是15%，鎳基產品加徵變38%、台灣只有3%，「關稅相對有利」。

精剛仍以歐洲為主要市場，航太用料影響相對較大，精剛三月初剛獲得美國廠商通知超合金等產品認證通過，後續再拚取得其他認證。精剛指出，客戶更換供應商會非常謹慎，但只要通過相關認證，大客戶旗下相關供應商就會陸續下單、採購，會有帶頭擴大效應。

此外，歐洲各國擴大軍備預算，精剛表示，目前雖只是規劃階段，需要時間發蕭，但長期仍對精剛有利。

目前精剛鎳基產能約300噸、稼動率約6成，鈦合金t產能約120噸、稼動率維持在8成。去年航太（含軍工）等營收比重約45%、油氣則是35%；鈦合金產品去年佔不到兩成，今年預估可提升超過3成。

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