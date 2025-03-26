裕隆總經理許國興：今年汽車代工量與去年相當

裕隆（2201）集團今天召開法說會，裕隆總經理許國興（右3）親自主持，許國興表示，裕隆三義廠與三菱（Mitsubishi）電動車的合作，具體合作情況應由鴻華先進對外說明。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團今天召開法說會，裕隆總經理許國興親自主持，許國興表示，裕隆三義廠與三菱（Mitsubishi）電動車的合作，具體合作情況應由鴻華先進對外說明，裕隆主要代工客戶為裕日車（2227）和鴻華先進（2258），今年代工量估計與去年相當。

他也指出，隨著新車型的推出，產量可能會有所變化，公司將根據市場需求與新車型推出的時程，適時調整生產計畫。

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裕隆汽車預估2025年台灣市場汽車年銷量約46.2萬輛，可較2024年的44.9萬輛小幅增加，主要是各車廠持續推廣現有車款的銷售，同時積極規劃新車上市計畫。

中國汽車外銷市場雖然仍有變數，但在中國政府延長以舊換新政策，並更新補助標準刺激內銷市場激勵下，預期今年中國汽車年銷量估計約3290萬輛，可較2024年的3143.6萬輛增加。

被問到川普2.0關稅議題，許國興指出，短期內關稅政策將受到美國相關政策影響，需進一步觀察，但裕隆未來有很大的客戶生產來源來自於鴻華先進和自主品牌納智捷汽車，這部分比較不受進口關稅調整的影響。

針對納智捷新車型N5的上市時間，仍存在一定的不確定性，公司將根據計畫的進展，在適當時機進一步分享。

許國興並指出，儘管裕隆過去與東風裕隆的合作遭遇挑戰，但公司已順利梳理，目前信用評等提升、個體負債比例逐年下降、自由現金流量為正，流動比例在20%以上，公司治理表現連續多年在上市公司前5%。

在資產活化部分，新店裕隆城開發案到目前為止「算是相當成功」，客流量和營收都比預期的還要好，後續還有住宅區，以及三義廠區等開發都在進行相關規劃。

至於股利是否提高？許國興說，裕隆過去配發率一直維持3~5成，這是比較穩健的比率，近5年配發率平均約35%，未來如果經營體質更穩健，會在3~5成水準進行調整。

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