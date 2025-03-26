Yahoo台灣電商迎21週年 攜手統一推4大戰略

統一集團董事長羅智先（左）與團隊一同歡慶Yahoo奇摩購物中心21週年慶。圖右為Yahoo台灣電商執行長黃吉樂。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕Yahoo台灣電商今日表示，與統一完成策略合資以來，已緊密合作半年，日前Yahoo奇摩購物中心迎來21週年慶，統一集團董事長羅智先也首次出席全員大會，在統一支持下，Yahoo電商將聚焦提升營運效能、加速AI創新、深化跨業合作及推動綠色電商4大成長引擎。

羅智先出席Yahoo台灣電商全員大會，分享他對未來數位經濟變革的深刻見解及願景，也展現對Yahoo台灣電商未來發展的高度重視與支持，同時他也激勵團隊加速創新、以客為本，並勇於擁抱變革。

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Yahoo表示，在統一支持下，Yahoo台灣電商正邁向全新的成長階段，今年將全面啟動升級計畫，聚焦4大成長引擎：提升營運效能、加速AI創新、深化跨業合作及推動綠色電商，為消費者帶來更優質的購物場景與體驗，同時推動Yahoo台灣電商永續發展與實現長期穩健的成長。

在全員大會上，羅智先強調數位經濟正在快速重塑產業版圖，尤其AI科技將帶來顛覆性的變革，開啟全新的商機。所有行業的核心，最終圍繞的都是服務，最關鍵的在於如何用心讓每位消費者滿意，創造有意義的價值與驚喜時刻。

Yahoo台灣電商執行長黃吉樂表示，Yahoo台灣電商陪伴在地消費者已超過20年，如今Yahoo奇摩購物中心迎來21週年慶，這不僅展現出我們長期深耕在地市場的努力成果，更在統一集團的強力支持下，迎接新未來，以強勁動能驅動更大的發展潛力。

展望未來，Yahoo表示，台灣電商事業對與統一的合作充滿期待，希望深化與集團旗下各業務領域的合作與創新，發揮綜效，拓展更多新商機，並將持續提升消費體驗、創造更多服務價值，並在不久的將來與市場分享更多具體的進展與成果。

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