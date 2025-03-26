名師解盤》吳裕良：消費者信心大跌 通膨預期升至2年最高

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

消費者對川普關稅可能引發通膨反彈的擔憂。多家公司也已發出警告，稱物價可能上漲、需求將減少，這與⼀些經濟學家關於「滯脹」⾵險上升以及經濟可能衰退的預測相吻合。雖然最近幾週消費者信⼼指數、企業和住宅建築商調查等其他「軟數據」明顯傳達出悲觀信號，但政府統計數據中的「硬數據」表明美國經濟基礎仍然穩固。失業率保持低位，2⽉製造業活動回升，還有份報告顯⽰上個⽉通膨率有所下降。現在⾯臨的⼀個⼤問題是疲軟的信⼼是否會反映到消費⾏為中，例如導致消費⽀出顯著回落。消費者還要應對持續的通膨、⾼企的借貸成本和疲軟的就業市場，這些因素都對財務構成壓⼒。

從籌碼面來看，在期權市場部分，外資期權未平倉空單下降至3萬2000口，空方力道雖然收斂，但避險情緒仍高，且外資現貨今年以來已賣超上市台股超過5000億，靜待賣超跡象減緩，且未平倉空單縮減，屆時台股落底反彈的機率和動能將較強。

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從題材面來看，市場看淡AI伺服器出貨預期，原先預期機架級AI伺服器2025年、2026年出貨各約3.1萬與6.6萬台，最新預測下調至1.9萬及5.7萬台，降幅分別為38.7%、13.6%。市場普遍認為AI伺服器機架出貨量低於預期，主要有兩大因素。一是AI伺服器客戶（如雲端服務供應商等）需求未如預期；二是AI伺服器機架在生產組裝階段面臨供應限制或瓶頸。

2025年股市難脫離川普政策影響，市場年初進入極度恐慌的狀態，通膨加劇的擔憂使得大多數投資人在現階段更傾向於退場觀望。雖然上半年全球股市難創高，但下半年關稅議題的利空將逐漸減緩，屆時還有減稅的利多因素，有機會迎來新的一波漲勢，故建議投資人審慎控制風險，不追高殺低，電子和傳產平衡佈局。電子族群看好，半導體、AI伺服器組裝和記憶體;傳產族群看好，俄烏緩解概念股、生技醫療和機器人概念股。

今日台股開盤強勢，上漲逾100多點，但盤中挑戰季線失敗，開高走低，電子族群未能止跌反彈表現依舊疲軟，表現較佳族群落在電器電纜和電機機械族群，加權指數下跌12.90點，收在22,260.29點，預期盤勢仍是區間震盪格局，待3月GB放量，4月2日關稅雜音降低後，期待指數重起反攻。

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