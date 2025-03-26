資金緊縮、第七波信用管制 南部房市買氣掉一半

華友聯找來台灣三井不動產合資成立公司開發台南、高雄兩處建案，總銷估113億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸資金緊縮、第七波選擇性信用管制等相關房市管制措施實施後，也衝擊南台灣房市買氣，為喚回買氣，南部建商找來日本大型不動產開發公司合資開發台南、高雄等兩個預售案，總銷達113億元。

華友聯開發董事長陸炤廷指出，這波房市管制措施，讓高雄房市買氣掉了一半，不過，農曆年後買氣有慢慢回來。

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對於整體房市看法，他認為，預售屋價格應該降不了，反觀成屋、尤其是新成屋則相對有空間，預估新成屋有3%至5%的讓價空間，中古屋總額可能超過1成。

中古屋讓價幅度可能超過1成

陸炤廷認為，預售屋房市難跌原因，除過去兩年買預售屋的民眾，房價已有明顯增值狼，既便買氣呈現停滯，預售屋房價也沒什麼調整空間。

而為提升建案規劃層次，找來日本三井不動產集團在台灣設立的法人台灣三井不動產合作，合資設立兩家法人來，其中華德開發負責高雄亞灣區新案，華友聯、台灣三井股權各為51%、49%，預估總銷金額達78億元，至於，高鐵台南站週邊新案則由合資的華漢開發負責，華友聯、台灣三井股權各為70%、30%，總銷金額約35億元。

對於下半年房市看法，陸炤廷認為，只要沒有再推出進一步的房市管制措施，預期下半年陸續會有新建案公開，至於，在營造成本持續上漲的情況下，預售屋房價要看到下跌並不容易。

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