電商零售大環境壓抑 momo三大業務追求GMV成長

momo富邦媒今日舉辦媒體春酒。圖左二為總經理谷元宏。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）總經理谷元宏今日表示，今年電商零售市場仍有總經壓抑、出遊潮未見退燒，都將壓抑電商消費力，不過momo今年透過倉儲佈局、RMN、mo店+（3P）三大業務，拼GMV（商品交易總額）成長。

富邦媒去年營收小幅增長，獲利則較前年小衰，全年每股稅後盈餘（EPS）13.69元。展望今年，谷元宏指出，雖然營收成長趨緩，不過momo追求的是GMV成長，去年雖然電商市場相對疲軟，不過momo用戶的購買頻次、品相數以及新客數都維持成長，狀態健康，今年仍追求成長。

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谷元宏也指出，富邦媒持續推進五年計畫目標，此階段在倉儲等三大業務推進下，希望藉由增加商品數與強化服務，以廣納更多客戶；訂閱制moPlus現也突破兩萬人，不過因現行訂閱制瞄準中高階客戶，門檻較高，也正計畫推出Lite版本。

針對物流佈局，谷元宏也信心滿滿，因momo是唯一一家自建倉儲的電商、更利於建設自動化設備，物流中心去年完工、現在積極整備，自動化都在持續推進中，未來目標是平衡南、北倉，讓中南部訂單由南倉出貨，為此子公司富昇物流也同步擴大車隊規模，最佳化路線規劃。

Momo也指出，mo店+發展迅速，上架商品已突破百萬件，成為眾多商家數位轉型的重要推動力，今年將進一步擴大平台電商規模，透過AI數據賦能商家，提升智能推薦與精準行銷能力，幫助品牌與個體商家強化市場競爭力。

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