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2月房貸逾放金額79.5億 近39個月來最高

2025/03/26 15:13

2月整體逾放比僅0.07%、還是不算嚴重，但仍要觀察後續逾放比是否呈現升高趨勢。（記者徐義平攝）2月整體逾放比僅0.07%、還是不算嚴重，但仍要觀察後續逾放比是否呈現升高趨勢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕2月房貸逾放金額達79.5億元，為近39個月、3年多來新高，房仲業者解讀，其原因不外乎銀行資金緊縮、部分民眾欠債與股市震盪造成民眾短期資金吃緊有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去資金相對寬鬆，經歷連續升息與提高存準後，資金面趨於緊縮，加上大環境並非雨露均霑整體都好，有些民眾面臨寬限期結束需要開始償還本金，又遇到股市震盪倘若沒有做好資金控管，可能短期出現資金缺口導致出現欠繳房貸狀況，雖然對比現在龐大的房貸餘額，2月整體逾放比僅0.07%、還是不算嚴重，但仍要觀察後續逾放比是否呈現升高趨勢。

房貸資金緊縮 房貸族勒緊褲帶還本金

根據統計，上一次購置住宅貸款逾放餘額80億元以上，可回溯至2021年11月，之後都維持在60至70餘億元，不過最近已經連續四個月逾放金額超過70億元，今年1月購置住宅貸款逾放餘額約78.4億元，2月則增加至79.5億元，不過，整體逾放比例仍是超低檔的0.07%，不至於對於房市造成影響。

曾敬德指出，通常在景氣欠佳、長期的無薪假大增與失業率大增狀況下，比較容易出現逾放大增現象，由於目前資金面仍偏向緊縮，過去使用寬限期成習慣的民眾，可能陸續進入攤還本金的時間點，也會讓每月的家庭支出增加，部分房貸族可能就需要縮衣節食。

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