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「賣美股、買歐股」交易結束！小摩給5大理由

2025/03/26 15:20

摩根大通警告，「賣美股、買歐股」的交易可能已結束。（法新社）摩根大通警告，「賣美股、買歐股」的交易可能已結束。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年來歐股大漲10.6%，而美股則下跌1.6%，不過，摩根大通警告，「賣美股、買歐股」的交易可能已結束，並給出5個理由。

歐股行情或已見頂，資金正回流美股市場的5大理由，1是美股市值有所回落；2是美科技股拋售減弱，歐股上漲動力減少；3是美股對「美國例外論」定價過高的情況已經消退；4是CTA持有的美股空頭部位和歐股多頭部位價差已達到相當高的水平；5是預計美國養老金基金的大量買入行為，將向美股市場釋放信號。

外媒報導，今年1月，隨著對沖基金紛紛逃離美國，轉而湧入歐洲股市，「做多歐股」一度成為今年以來最好的交易，摩根大通認為，這筆交易已經結束。

摩根大通分析師James Creager在最新發佈的報告中表示，儘管今年迄今為止，我們已經看到資金從美國流向歐洲，但近期的價格走勢表明，這種輪動可能很快就會暫停或逆轉。

報告進一步給出5個具體原因，首先是，目前美股市值已回落，尤其是美股7巨頭的市值在當前市場環境下顯得相對「便宜」。

其次，歐股年初的上漲受益於美國科技股的拋售，而現在，這種拋售的驅動力已經減弱。

第3，市場對川普贏得大選時美國例外論的定價過於極端，導致美股回調，現在這種情況已經消退。

第4是，高盛數據顯示，CTA（商品交易顧問）持有美股的空頭部位價值340億美元（約新台幣1.12兆），同時持有的歐股多頭部位價值520億美元（約新台幣1.71兆），這一價差是高盛有史以來最大的，而且「幅度相當大」。

最後，報告指出，在月末和季度末，預計會有大量的買入操作，特別是對美國市場來說，這是1個正面的訊號。

報告援引瑞銀數據顯示，季度末美國養老金基金再平衡的操作規模接近1000億美元（約新台幣3.3兆），是自新冠疫情期間低點以来最大的1次，這種大規模的買入操作可能會對美國市場產生顯著的推動作用。

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