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英媒：輝達在中國銷售陷新風暴 可能會被全面封鎖

2025/03/26 15:10

中國要求企業在新建的資料中心採用符合高環境標準的晶片，輝達每年170億美元的中國業務面臨被封鎖的風險。（彭博）中國要求企業在新建的資料中心採用符合高環境標準的晶片，輝達每年170億美元的中國業務面臨被封鎖的風險。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在中國的晶片銷售面臨新風暴，可能因為新環保法規限制遭到禁止購買。《金融時報》報導，北京推出新的能源效率規定，可能會阻止中國買家購買廣受歡迎的H20晶片。如果官員加強執法力度，此舉將使輝達每年約170億美元（台幣5623億元）的中國業務面臨被封鎖的風險。

中國最高經濟規劃機構國家發展與改革委員會（NDRC）的官員建議，企業在所有新建的資料中心採用符合高環境標準的晶片。

《金融時報》查閱的文件顯示，輝達的H20晶片是根據華府的出口管制專門為中國市場設計，不符合國家發改委最近提出的要求。如果北京更嚴格地執行這些政策，包括阿里巴巴、字節跳動和騰訊在內的國內科技巨頭將不再能夠在新設施中安裝H20。

儘管令人沮喪，但中國對H20的需求仍然強勁，部分原因是規則尚未嚴格實施。兩位知情人士表示，幾個月來，各大公司一直持續購買該晶片。一些公司甚至透過將H20放置在現有資料中心而不是新擴建的資料中心來繞過新的能源標準，以避免潛在的處罰。

儘管如此，國家發展委員會的嚴厲打壓措施仍令輝達感到擔憂，該公司一直在尋求安排與國家發展委員會討論這一問題。

在中美技術競爭的敏感時期，中國重新將重點放在降低資料中心的能源消耗。世界最大的兩個經濟體正在競相開發先進的人工智慧，兩國政府都實施限制取得尖端硬體的限制措施。

中國越來越要求大公司減少對輝達等外國晶片製造商的依賴。華為等國內公司提供的處理器與北京的綠色目標更加一致，僅此一項因素就可能讓中國買家遠離H20。

輝達已準備好解決方案來修改其H20晶片以符合中國規定，但《金融時報》稱，這可能會損害晶片的性能和競爭力。此外，華為等競爭對手已經生產出競爭晶片。

2023年，美國對輝達及其同行實施嚴格限制，禁止它們在中國銷售最先進的人工智慧晶片，以阻礙該國的人工智慧發展。但這似乎促使中國開發商更注重效率而非處理能力，最近發布的DeepSeek顯示中國在人工智慧競賽中仍具有競爭力。

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