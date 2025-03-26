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3數據閃爍預警信號！瑞銀警告美股至少再跌8％

2025/03/26 14:51

瑞銀警告標普500指數至少再跌8%，下探5300點。（法新社）瑞銀警告標普500指數至少再跌8%，下探5300點。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普關稅政策悲觀情緒修正，美俄烏達成黑海停火協議，標普500指數連3漲，逼近5800點，不過，隨著4月2日對等關稅臨近，瑞銀與摩根大通齊聲發出警告，瑞銀表示，就業預期、支出展望和消費者信心等指標紛紛閃爍預警信號，預估標普500指數將下跌至少8%至5300點。

外媒報導，美股此波反彈，始於市場對美國總統川普關稅政策悲觀情緒的修正，而隔夜的反彈或更多得益於市場通膨擔憂的緩解。

週二（25日）美俄烏達成黑海停火協議，市場預期美國將於短期內放寬對俄石油制裁，推動國際油價回落。

另一方面，世界大型企業聯合會公佈數據顯示，美國3月諮商會消費者信心指數降至92.9，低於預期94，創2021年年初以來新低、連續第4個月下滑。未來6個月的消費者信心預期指數大幅下滑至65.2，創12年新低，並遠遠低於80這一關鍵性分水嶺，這預示美國經濟將陷入衰退可能性增加。

10年期美債殖利率與油價齊跌，這一現象反映了市場對通膨擔憂緩解，對美股反彈起到短期支撐作用。

不過，考慮到關稅影響並未真正顯現，市場焦點落於週五（28日）公佈的美國2月核心PCE物價指數，若數據證明鮑爾通膨暫時性論調受到挑戰，預計將加劇市場對美國經濟重新陷入停滯性通膨的擔憂，進而削弱美股反彈動力。

在訊息不明朗前，華爾街對美股後市分歧加劇，但小摩、瑞銀對後市並不樂觀。

瑞銀投行首席策略師Bhanu Baweja預計，鑒於就業預期、支出展望和消費者信心等指標紛紛閃爍預警信號，預計未來3到4個月的企業利潤預期受挫，標普500指數或再度下挫逾8%，跌至5300點。

摩根大通則認為，科技股正經歷40年最猛烈的拋售潮之一，短短3週內便抹去了2年的累計漲幅，其中大型股受創最深，拖累標普500指數市值蒸發5.8兆美元，而40%的損失源自此前表現最佳的科技股。

但這尚不能定義為全面的價值股風格轉換，既沒有經濟基本面重大重構的跡象，也看不到聯準會會立即轉向寬鬆，當前科技股的拋售進程可能僅完成3分之1。

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