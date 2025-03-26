中央大學超商開出1000萬發票！花47元中大獎 學生嗨喊快請客

國立中央大學校內「松苑餐廳」的全家超商驚喜開出1000萬元大獎。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕是你？還是你？114年1-2月統一發票昨（25）日開獎，本期千萬特別獎獎號為「95980685」。位於桃園市中壢區的國立中央大學校內「松苑餐廳」的全家超商驚喜開出1000萬元大獎，幸運得主僅花費47元購買一杯Let's Café冰拿鐵，就抱走千萬獎金，中大官方臉書粉專昨晚證實這項消息，引發校內師生熱議。

中大官方臉書粉專昨晚發文指出，校內「松苑餐廳」的全家超商（中央三店）開出1000萬元大獎，小編幽默寫道：「中獎的是誰？不知道。但他可能曾在你身旁排隊買微波便當，或搶過最後一顆茶葉蛋。」並且暖心提醒大家「發票別亂丟，載具記得存，下個千萬得主也許就是你」。文末還標記文末還標記「全家不只是你家」、「致富從買早餐開始」、「別再亂丟發票啦」。

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此消息曝光後，許多人紛紛在貼文底下標記朋友，詢問是否中獎，甚至有人開玩笑說「爸爸，發財了嗎？」、「該請客了吧」、「有中要分ㄟ」、「感覺你這陣子特別低調哦」、「是不是你，今天在群組好安靜」、「早知道不轉學了」、「好像太早畢業了」、「全家讓你買得到一個家」。也有學生貼出發票照片，表示身邊有人在同一天消費，連金額也一樣是47元，卻與大獎擦身而過，留言「瘋了！我也有買咖啡啊！為什麼不是我？氣氣氣！」

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