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內部重組持續 戴爾今年裁減10％人力

2025/03/26 14:15

美國PC大廠戴爾（Dell）持續內部重組，週二（25日）宣布將於2025年度裁減公司10%人力。（示意圖，路透）美國PC大廠戴爾（Dell）持續內部重組，週二（25日）宣布將於2025年度裁減公司10%人力。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對AI產業競逐激烈，美國PC大廠戴爾（Dell）持續內部重組，週二（25日）宣布將於2025年度裁減公司10%人力。

綜合媒體報導，戴爾在週二在年度報告指出，2025會計年度完成員工精簡計畫後，公司員工規模將從前1年度的12萬人減少至10.8萬人，約佔公司員工總數的10%。

除了裁員外，戴爾也宣布公司將繼續實施「多元化、公平與包容（DEI）」政策。

報導指出，致力確保職場聘雇多元人才、防止歧視的DEI原則，近年來在美國民間企業與政府機關蔚為主流。但隨著美國總統川普（Donald Trump）今年1月上台，美國企業界掀起了文化轉變，紛紛縮減或撤銷促進多元聘僱的DEI政策，像是Meta、Google母企Alphabet相繼宣布放棄DEI措施。

但仍有部分企業努力維持DEI政策，像是美國科技巨頭「蘋果（Apple）」上月股東會投票通過，保留DEI政策。

戴爾25日股價收在98.86美元，跌幅0.93%。

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