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華友聯攜手台灣三井不動產成立合資公司 共同開發南台灣住宅市場

2025/03/26 13:30

南部建商華友聯攜手三井不動產，共同開發南部住宅市場。（記者陳永吉攝）南部建商華友聯攜手三井不動產，共同開發南部住宅市場。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕南部建商華友聯（1436）今日與日本三井不動產旗下台灣三井不動産再度攜手合作，將成立合資公司，共同開發南部土地事業，華友聯董事長陸炤廷表示，公司目標及理念與三井不動產集團的企業宣言「讓我們從城市出發，改變未來」一致，雙方繼第一次在衛武營旁攜手合作後，這次將共同踏入高雄及台南住宅開發事業，再造建築新標竿。

陸炤廷指出，台灣三井不動產看好台南及高雄未來的都市發展，除了投入商業開發同時也積極尋找住宅開發案件；華友聯除擁有大量土地外，並致力於營造優質住宅產品，且積極結合商業、長照、住宅的開發模式，來滿足不同年齡及市場的需求。

這次雙方合作的台南土地開發案，地點位於歸仁區沙崙，基地2133坪，暫定規劃樓高21樓、約222戶，坪數約23-49坪的住宅開發；高雄住宅開發案則鄰近亞灣特區及捷運紅線、輕軌，基地2362坪，暫定規劃樓高24樓、坪數約25-53坪，總戶數約379戶之店住大樓。

華友聯表示，將透過雙方的技術與專業交流，並引進日本著名室內設計・施工公司MDT（MITSUI Designtec Co.,Ltd），用國際視野來共同設計作品，為台南與高雄房地產市場開創出不同的局勢。

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