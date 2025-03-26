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快上車！法國興業銀行稱「此事件」若發生 金價將直通4000美元

2025/03/26 13:27

法國興業銀行表示，若俄羅斯央行被凍結的2100億歐元資產，被用來支持烏克蘭，金價可能會進一步大漲，直通4000美元。（法新社）法國興業銀行表示，若俄羅斯央行被凍結的2100億歐元資產，被用來支持烏克蘭，金價可能會進一步大漲，直通4000美元。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價在今年頗創新高，最高來到每盎司3057.51美元，儘管目前在3000美元上方盤整，但法國興業銀行最新報告指出，由於地緣政治不穩定，將加速各國央行去美元化，加上若俄羅斯央行被凍結的2100億歐元（約新台幣7.49兆）資產，被用來支持烏克蘭，金價可能會進一步大漲，直通4000美元，分析師認為投資人應持有黃金，將其作為重要的防禦性資產。

外媒報導，法國興業銀行上週發佈了第2季度的多資產投資組合策略，並繼續持有黃金為核心部位，其黃金佔比為7%，仍是該行投資組合中最大的大宗商品倉位。

在最新報告中，分析師們表示，地緣政治的不確定性，將繼續支持黃金作為1種重要的全球貨幣，預估第4季度黃金均價將在每盎司3300美元左右。

分析師進一步指出，由於地緣政治形勢仍然非常不穩定，去美元化進程可能會繼續，這意味著全球央行將繼續購買黃金，伴隨著風險傾向於美元走弱，且各國央行可能因地緣政治不確定性加劇，而加速去美元化，我們仍非常看好黃金。

分析師表示，如果俄羅斯央行被凍結的2100億歐元資產被用來支持烏克蘭，金價可能會進一步大漲，可能指向每盎司4000美元，這將開創1個先例，推動非西方國家加速央行儲備去美元化，以防止任何制裁和銀行帳戶被扣押。

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