習近平震怒也沒用！ 李嘉誠仍擬按原定計畫出售巴拿馬運河港口

傳出中國國家領導人習近平對出售巴拿馬運河感到不滿，不過香港長江和記仍擬按照原定計畫出售。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港首富李嘉誠的香港長江和記（ck Hutchison，ckh）旗下港口公司的多數股權，將以228億美元出售給美國投資公司貝萊德（BlackRock）支持的投資集團，其中包括位於巴拿馬運河的2個港口；傳出中國國家領導人習近平對此不滿，不過長江和記仍擬按照原定計畫出售。

據《彭博》報導，有知情人士透露，儘管北京政府對此交易表示不滿，但長和與貝萊德集團之間的談判並沒有受到干擾，目前各方正完成盡職調查、稅務、會計和其他交易條款的最終敲定，並仍計畫按原定時間表在4月2日前簽署協議。

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日前有外媒爆料，中國領導人習近平對這筆交易感到憤怒，中國相關部門正在尋找潛在的安全或反壟斷違規行為。

親北京的《大公報》則持續發文砲轟李嘉誠「喪權辱國」，痛批將國家重要戰略資產拱手讓人，又批評長和集團沒有果斷停止交割，拒絕作出任何正面回應，還警告「若有關企業堅持在錯誤道路上愈走愈遠，後果將十分嚴重。」

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