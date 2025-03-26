焦點股》家登：全年展望佳 股價高漲

今年業績看好，家登股價高漲（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體傳送載具廠家登（3680）第1季營運淡季不淡，今年全年也看成長，加上今日下午將參加櫃買中心所舉辦的業績發表會，帶動家登股價強漲，繼昨重返4百元大關，今續往上攻，截至11點50分，最高達453元，上漲27.5元、漲幅近6.5%，成交量逾1千8百張。

家登2月營收為4.56億元，月增17.17%、年增4.59%，呈現月增與年增雙成長，前2月累計營收8.46 億元，年減9.02%；家登表示，隨著年假過後，公司陸續開出營運量能，第1季可望表現淡季不淡。

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對於全年展望，家登指出，公司在光罩暨晶圓載具已成為絕大多數半導體領導廠商指定載具，看好隨著客戶擴廠新增需求持續增加，家登今年營運將持續上揚，也開發CoWoS所需的全系列載具，提供客戶量產所需，預期今年營收將年增兩位數。

台積電日前宣布將加碼在美國投資千億美元，包括新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠及首座研發中心。家登表示，公司在美國提早耕耘與佈局，光罩載具、晶圓載具、FOUP及CoWoS系列在美國具備競爭優勢。

家登去年合併營收65.45億元、年增29%，稅後淨利11.68億元、年增29%，每股稅後盈餘12.32元，營收與獲利雙創新高。

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