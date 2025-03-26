晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》家登：全年展望佳 股價高漲

2025/03/26 12:22

今年業績看好，家登股價高漲（資料照）今年業績看好，家登股價高漲（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體傳送載具廠家登（3680）第1季營運淡季不淡，今年全年也看成長，加上今日下午將參加櫃買中心所舉辦的業績發表會，帶動家登股價強漲，繼昨重返4百元大關，今續往上攻，截至11點50分，最高達453元，上漲27.5元、漲幅近6.5%，成交量逾1千8百張。

家登2月營收為4.56億元，月增17.17%、年增4.59%，呈現月增與年增雙成長，前2月累計營收8.46 億元，年減9.02%；家登表示，隨著年假過後，公司陸續開出營運量能，第1季可望表現淡季不淡。

對於全年展望，家登指出，公司在光罩暨晶圓載具已成為絕大多數半導體領導廠商指定載具，看好隨著客戶擴廠新增需求持續增加，家登今年營運將持續上揚，也開發CoWoS所需的全系列載具，提供客戶量產所需，預期今年營收將年增兩位數。

台積電日前宣布將加碼在美國投資千億美元，包括新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠及首座研發中心。家登表示，公司在美國提早耕耘與佈局，光罩載具、晶圓載具、FOUP及CoWoS系列在美國具備競爭優勢。

家登去年合併營收65.45億元、年增29%，稅後淨利11.68億元、年增29%，每股稅後盈餘12.32元，營收與獲利雙創新高。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財