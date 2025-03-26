國家安全為重 捷克封殺中企航天馭星投資案

捷克政府近日首次動用「外國投資審查法」，以國家安全為由，否決中國企業航天馭星（Emposat）搭建地面衛星服務站的特定投資。 （擷取自航天馭星官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕捷克網路媒體《昔士南新聞》（Seznam Zprávy）25日報導，捷克政府近日首次動用「外國投資審查法」，以國家安全為由，否決中國企業航天馭星（Emposat）興建地面衛星服務站的特定投資。

航天馭星總部位於北京，計劃在捷克南摩拉維亞州霍多寧區維爾科什鎮（Vlkos）搭建5座直徑7.3公尺的碟型天線（parabolic antenna），並經營地面衛星服務站。航天馭星與中國頂級的科學研究機構中國科學院密切合作，中國科學院過去涉及多起中國的科技間諜活動。

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《昔士南新聞》引述政府知情人士透露，捷克安全情報局（BIS）對這筆中企投資發出警告，認為該投資可用於監視地球軌道上的情況，隨後捷克內閣正式喊停了這筆投資。BIS在去年的年度報告中，將中國和俄羅斯列為捷克國家安全的最大威脅。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在簽署的決議中說，航天馭星計劃在當地搭建和經營使用直徑7.3公尺碟型天線的地面衛星服務設施，此舉「可能對捷克共和國的安全或公共秩序構成威脅」。這是2021年「外國投資審查法」生效以來，捷克政府首次禁止外國公司的投資。

《昔士南新聞》報導，航天馭星租用了南摩拉維亞州首府布爾諾（Brno）一家名為Pekasat公司的服務和土地，準備在維爾科什鎮搭建5座碟型天線和地面衛星服務站。但Pekasat 否認與航天馭星合作或分享資金，聲稱該公司只是租用該公司服務和土地的承租戶而已。

然而，BIS曾多次警告與中國相關的風險。BIS局長庫戴爾卡（Michal Koudelka）去年10月表示，中國試圖在表面上表現出是西方國家的朋友和具吸引力的合作夥伴，但該國卻在努力推翻民主制度，並意圖在極權國家成功基礎上建立世界秩序。

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