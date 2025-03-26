訪美旅客注意 ! 美海關頻繁查旅客手機、訊息 美媒 : 拒絕有「2後果」

美媒指出，美國海關和邊境保護局官員越來越頻繁搜查入境旅客的電子設備。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普重返白宮後加強移民執法、驅逐大量非法移民，也考慮限制43國公民進入美國，最近還發生一系列持合法身分的美國居民在美國海關被搜查手機、查看個人訊息後，被美國海關「拘留或驅逐出境」，這些事件引發公眾的強烈抗議，部分旅客開始擔心在進入美國海關後將會被攔下。

據《USATODAY》報導，美國海關和邊境保護局官員越來越頻繁的搜查入境美國旅客的電子設備，這些搜查雖然合法，但引發了人們對於言論自由，以及隱私權的擔憂。

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據報導，3月早些時候，一名黎巴嫩醫生兼布朗大學助理教授拉沙·阿拉維（Rasha Alawieh）在波士頓洛根國際機場被美國海關和邊境保護局攔下。

海關在她的手機上發現了與真主黨有關的照片和影片，這導致她的簽證被取消，並被遣返回黎巴嫩。

theverge也指出，一名法國科學家在入境美國海關時被拒絕，原因是美國海關在搜查旅客的個人設備中，發現了批評川普政府削減研究項目的信息。美國海關稱，這些信息「表達了對川普的仇恨」，並且「可定性為恐怖主義」。

《USATODAY》指出，根據川普政府加強國家安全的命令，越來越多的訪美旅客將會面臨移民和邊境管制官員的審查，包括美國海關及邊境保護局對旅客的電子設備進行搜查。

如果是美國公民，有權拒絕搜查，美國海關無權禁止你入境，但如果你拒絕，美國海關可以沒收你的手機、筆記型電腦或其他設備，並扣押它們。

另外，永久居民同樣可以拒絕搜查，但如果持有綠卡的人離開美國超過180天，在返回美國時就會接受「不准入境」審查，即可能被禁止入境的原因。

至於簽證持有者在美國海關入境享有的權利較少，拒絕海關搜查電子設備，可能會導致被拒絕入境。

隨著美國總統川普上任後美國加強移民執法，英國和德國都更新了旅遊警告，警告公民持有有效簽證或 ESTA 授權並不能保證入境。

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