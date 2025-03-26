低軌衛星「鴻家軍」慘墜落！台揚吞8根跌停又躺平 上萬單苦等賣

台揚（2314）今（26）日開盤股價再度跳空跌停，來到13.05元。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕低軌衛星概念股、鴻海集團旗下網通廠台揚（2314），因連年虧損，每股淨值低於5元，遭列全額交割股，股價屢屢下殺，今（26）日開盤股價再度跳空跌停，來到13.05元。

台揚因每股淨值跌破5元門檻依規定遭台灣證交所公告自3月18日起打入全額交割，結果股價自17日30.1元開始天天開盤即收盤，一字鎖死綠燈，至今日已連8日，股價已至13.05元，截止上午11點34分左右，委賣單高掛超過1.3萬張。

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24日證交所公布，台揚自3月25日至4月9日打入處置股，期間撮合作業採人工管制。

昨（25）證交所指出，最近6個營業日累積收盤價跌幅達59.36%，因此被列入注意股。

台揚自2020年至2024年連續虧損，累積虧損23億元，超過股本一半，且虧損連年遞增；2024年更繳出歷年最差成績，稅後淨損擴大至11.46億元，EPS -4.55元，創史上最大虧損。

2025年台揚營運仍未好轉，1至2月合計營收為1.68億元，年減40.6%，慘寫歷年同期最低。

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