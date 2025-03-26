AsiaYo 跨界攜手SAMSUNG，搶韓國旅遊市場。（AsiaYo 提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣線上旅遊品牌AsiaYo繼去年推出日本團體遊開盲盒活動後，今日宣布與台灣三星合作，推出「韓國自由行無限挑戰盒」，AsiaYo行銷長游棨元表示，在疫情後隨著國人的出國喜好，日韓旅遊市場大幅增加，一直是AsiaYo不斷經營的區域，這次與台灣三星跨產業合作，主要是都有相同的目標，朝著科技化發展，期望在未來能夠帶給旅客在旅程中更多便捷的選擇。

韓國一直是台灣最受歡迎的旅遊選擇之一，據韓國觀光公社數據統計，2024上半年已有超越40萬台灣人造訪韓國，較疫情前成長近107.5%。

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游棨元指出，AsiaYo本次與台灣三星合作，結合最新上市的Galaxy S25 旗艦系列手機與 Galaxy AI 搭配AsiaYo旅行服務，推出「韓國自由行無限挑戰盒」專案，針對首爾及釜山兩大台灣人最喜愛的旅遊目的地，推出最低990元、韓國兩日雙人住宿，而旅宿將保持神秘，有可能是高級飯店、有可能是酒店式公寓等，活動結束後才會以E-mail通知揭曉結果，並同時有機會獲得台灣三星提供總價值17萬元的旅行神隊友豪華電子產品，可說是全新「科技+旅遊」體驗。

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