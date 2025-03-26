達方綠能事業向上 今明年迎接大幅成長

達方今日參展2025年台北國際自行車展，董事長蘇開建展示榮獲iF設計獎的創新車款The Urban Mover（Long Tail Cargo e-Bike）。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電子零組件廠達方（8163）持續耕耘E-Bike（電動輔助自行車）領域，唯近幾年因市況壓抑，導致綠能事業走疲，去（2024）年營收比重滑落到30%，不過董事長蘇開建今日表示，市場已見反轉跡象，今年將回歸健康成長，在推進併購佈局、擴大綠能事業出海口等策略下，明（2026）年會迎接大幅成長，目標營收比重回升至40%。

蘇開建今日指出，德國通路正慢慢好轉，看歐洲市場有望持續轉佳，達方除通路佈局與車架、電池的整合服務外，也佈局OEM/ODM代工、並不排除切入低單價小馬達生意，今明年目標持續擴大出海口，多管齊下擴大綠能業務覆蓋，準備迎接生意爆發。

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達方全球產能佈局推進也快，除越南廠外，也在捷克設廠、佈局歐洲製造。蘇開建指出，有許多通路商客戶要求捷克組裝、越來越多歐洲商機綻放，捷克產能成為達方最強吸引力，目前也正計畫擴產，並縮短全球各廠的交貨時間等，打底通路與製造實力。

至於併購佈局，蘇開建則說，雖然日前與散熱廠元山（6275）的換股協議暫緩，不過仍持續物色合作對象，以強化美國、澳洲、日本或南歐等全球市場佈局，主要會以通路先行方式進行。

達方去年稅後淨利6.19億元、年減6成，每股稅後盈餘（EPS）2.22元；今年2月營收則為16.1億元，月減15.9%、年增4.31，前2月累計營收35.1億元，年增4.07%。法人預估，市場轉佳、達方體質也持續強化，今年有望挑戰300億營收、2028年則可望翻倍。

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